　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

穩拿Offer！資深前輩曝面試「3訣竅5提問」　網推爆：大師開示了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲面試。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲中姊姊分享了面試訣竅。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

每逢畢業季就有不少社會新鮮人希望能夠爭取到面試機會，擁有一份屬於自己的工作。PTT名人「中姊姊」常拿到Offer（面試合格通知），而擁有資深經歷的她就分享了3個面試訣竅，並整理出5個面試必提問的問題。貼文一出，立刻吸引了不少粉絲與網友紛紛留言讚嘆。

中姊姊在PTT的WomenTalk板上，以「面試訣竅」為題發文表示，她經常取得面試合格通知，而成功的條件有三，分別是「順著面試官的毛摸」、「要奴性」、「不能要求高薪」。

請繼續往下閱讀...

而在面試的最後，許多面試官都會詢問「有沒有什麼問題想問？」中姊姊表示，這時就可以抓住機會問對方5個問題，包含公司願景、有沒有要上市櫃、面試官是如何踏入這個行業、這幾年工作的心情、想要求新人什麼。

不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「問題不錯，謝謝姊姊分享」、「太優質了，推一個」、「真的覺得妳很強」、「好像很實用」、「好厲害，完全打中面試官的心」、「真的超受用」、「內湖面試女王」、「面試大師開示了」。

此外，也有網友好奇，「想看履歷」、「很好奇妳的履歷都怎麼寫，不然怎麼有這麼多面試」、「更想知道履歷要怎麼寫，要寫得好才有面試的機會吧」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退貨！　離譜母子1理由強辯
國一少女新竹失聯！最後定位竟在台北中正區　母再公布特徵急尋人
林志玲悄現身球場給驚喜！　邊拍邊揮舞...AKIRA嚇到
風箏上天撒糖果！24m領航剛升空「捲童狂甩」　她：準備中就出
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

老闆娘拒奧客帶整本菜單回家填　對方竟回「寫錯才能改」

眼鏡族必戴！「半碗拉麵」口罩越霧越好吃　網推：美國人需要漢堡款

兒子嚷嚷「屁股痛」！媽焦急翻開2片一看秒傻眼　網笑炸：巴掌下去就痛了

穩拿Offer！資深前輩曝面試「3訣竅5提問」　網推爆：大師開示了

謝金河：Exxon殞落　台塑集團請小心！

起薪比去年少411元　七成二新鮮人願花錢參加職業訓練

台中以南7縣市大雨特報　屏東東港鎮、新園鄉發布「淹水一級警戒」

王文祥挺過癌症、14年官司纏身　王雪紅3姊妹一同出席力挺弟弟

大雞腿一隻35元！阿婆「3隻100」殺價失敗秒嫌貴　千人敲碗求地點

王文祥：王文洋爭產訴訟不影響我回台塑　 遺產「該我的就是我的」

賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

郭彥均一聽節目入圍瘋狂大哭　鍾欣凌鼻酸：他很有擔當

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

調皮萌娃解尿布媽黏回正確位置　下秒他露得意笑容：我又解開囉

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

Lulu闖金鐘收「鍍金禮物」：什麼爛東西！　突擊ETtoday遇男粉表白「單膝下跪送花」

坎坷男豆漿店成焦屍無人辦後事　神秘暖心董娘：我來送他一程！

穩拿Offer！資深前輩曝面試「3訣竅5提問」　網推爆：大師開示了

謝金河：Exxon殞落　台塑集團請小心！

起薪比去年少411元　七成二新鮮人願花錢參加職業訓練

台中以南7縣市大雨特報　屏東東港鎮、新園鄉發布「淹水一級警戒」

王文祥挺過癌症、14年官司纏身　王雪紅3姊妹一同出席力挺弟弟

大雞腿一隻35元！阿婆「3隻100」殺價失敗秒嫌貴　千人敲碗求地點

王文祥：王文洋爭產訴訟不影響我回台塑　 遺產「該我的就是我的」

王文祥想重返台塑　強調「身為王家人一定要這麼做」

鴻海獎學鯨成長營百位得主回娘家　董座劉揚偉現身勉勵學子

影／九五汽油明起維持每公升24元 中油吸收漲價「連二周平盤」

中職／統一獅簽約新進度　李慶隆下周報到

女星機場遭「代拍」衝撞！　畫面曝光…章子怡一看怒斥：早晚出事

她半年狂掉10kg嗨翻！健檢醫「雞婆1句話」竟揪出「致命癌王」

中職／翁瑋均9勝超乎預期　安定感向王溢正看齊

挑戰鬼月禁忌！　國民女友「殺很大」砸80萬晉升有車族

模里西斯重油外洩　海豚媽媽不離瀕死寶寶影片曝...最後母子雙亡

巴薩擔心敗訴妥協了？　英媒曝球團同意2.5億英鎊出售梅西

52歲伊能靜眼周零細紋　關鍵就是每天用兩種眼霜、冰鎮按摩

蔡英文開寬美豬牛後　美亞太助卿與蕭美琴、王美花展開經貿研討

慈濟靜思好話音樂會溫馨登場　黃偉哲：公私協力打造台南成有愛城市！

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

財經熱門新聞

新手買股！她下單買高想反悔...網喊：母湯

小資族愛亂花錢！他曝「3問題」

新手投資起手式　6檔基金5年翻倍

王文祥：我有責任回台塑

狂省反而存不了錢！「5壞習慣」害財神飛走　全放銀行最母湯

謝金河：Exxon殞落　台塑集團請小心！

雞腿35元！阿婆殺價失敗嫌貴　網反求地點

台企銀股價太低　現金增資計畫卡卡

銅板價買股　專家指2族群具成長性

王文祥：王文洋爭產訴訟不影響我回台塑　 遺產「該我的就是我的」

快看！新鮮人理財善用2招存第一桶金

新北房價較便宜！「雙北戰」內行人曝1點

法人正悄悄布局這些便宜績優股

王文祥挺過癌症、14年官司纏身　王雪紅3姊妹一同出席力挺弟弟

更多熱門

相關新聞

起薪比去年少411元　七成二新鮮人願花錢參加職業訓練

起薪比去年少411元　七成二新鮮人願花錢參加職業訓練

今年遇上新冠肺炎疫情，導致不少畢業新鮮人無法順利求職，yes123求職網的調查顯示，這群職場菜鳥「原本預期的」月薪，平均為2萬9,244元，比起去年的2萬9,655元，少了411元，等於調降1.4%。

新鮮人求職壓力大！　9成坦承有經濟壓力、7成得靠父母金援

新鮮人求職壓力大！　9成坦承有經濟壓力、7成得靠父母金援

新北房價較便宜！「雙北戰」內行人曝1點

新北房價較便宜！「雙北戰」內行人曝1點

館長遭近身開3槍...他問殺手為何不用狙擊槍？

館長遭近身開3槍...他問殺手為何不用狙擊槍？

美豬進口　肉販：台灣豬一定漲價

美豬進口　肉販：台灣豬一定漲價

關鍵字：

面試求職薪水提問面試官中姊姊PTT

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

坎坷男燒成焦屍今出殯　學弟下跪痛哭：下輩子再還

Keanna胖7公斤「上圍激增」！

少女出高鐵後失聯　媽媽急瘋PO網協尋

孫安佐健美比賽「白斬雞」超顯眼

房東「只穿小可愛收租」鮮肉哥勸不聽：還激凸

前拓荒者明星球員羅賓森逝世享年53歲

館長案槍手　傳替「竹聯雷堂」辦事

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

中彈後43小時　館長首現身曝照片

完整影片曝　新竹3歲女童遭風箏捲上天

草叢撈出巨大陸蟹　她想吃遭阻止

館長拍「尊龍KTV腥色包廂」傳惹2大黑道

館長槍擊後首直播　助理曝現況

更多

最夯影音

更多
賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙
Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

郭彥均一聽節目入圍瘋狂大哭　鍾欣凌鼻酸：他很有擔當

郭彥均一聽節目入圍瘋狂大哭　鍾欣凌鼻酸：他很有擔當

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面