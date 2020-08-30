穩拿Offer！資深前輩曝面試「3訣竅5提問」　網推爆：大師開示了

▲中姊姊分享了面試訣竅。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

每逢畢業季就有不少社會新鮮人希望能夠爭取到面試機會，擁有一份屬於自己的工作。PTT名人「中姊姊」常拿到Offer（面試合格通知），而擁有資深經歷的她就分享了3個面試訣竅，並整理出5個面試必提問的問題。貼文一出，立刻吸引了不少粉絲與網友紛紛留言讚嘆。

中姊姊在PTT的WomenTalk板上，以「面試訣竅」為題發文表示，她經常取得面試合格通知，而成功的條件有三，分別是「順著面試官的毛摸」、「要奴性」、「不能要求高薪」。

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而在面試的最後，許多面試官都會詢問「有沒有什麼問題想問？」中姊姊表示，這時就可以抓住機會問對方5個問題，包含公司願景、有沒有要上市櫃、面試官是如何踏入這個行業、這幾年工作的心情、想要求新人什麼。

不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「問題不錯，謝謝姊姊分享」、「太優質了，推一個」、「真的覺得妳很強」、「好像很實用」、「好厲害，完全打中面試官的心」、「真的超受用」、「內湖面試女王」、「面試大師開示了」。

此外，也有網友好奇，「想看履歷」、「很好奇妳的履歷都怎麼寫，不然怎麼有這麼多面試」、「更想知道履歷要怎麼寫，要寫得好才有面試的機會吧」。