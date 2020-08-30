婚禮前塞情趣小物…調皮新郎「眼神壞到母湯」　下秒新娘舞池中間…直接腿軟

▲新人在婚禮上偷玩情趣。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixbay）

記者陳亭伃／綜合報導

不少夫妻除了平時鬥嘴之外，也會有些不為人知的小情趣。國外一對新人日前準備舉辦婚禮時，心血來潮在新娘的私密處放入「情趣用品」，想要體驗刺激、挑逗的感受，卻沒想到在新娘致詞時，新郎多次用遠端遙控，導致她幾乎整場婚禮都呈現無法思考的狀態，直到最後開舞時，甚至差點「軟腳」，讓她直呼：「千萬不要輕易在重要場合嘗試夫妻情趣」。

根據英國《每日星報》報導，在BodyAndSoul的一篇文章中，一名美國的新娘分享了自己兩場婚禮的過程，其中在第二場婚禮，是在澳洲舉辦，並招待男方的親友。就在婚禮前，新郎送了她一個「無線情趣用品」，請要求她偷偷使用，該用品可以透過手機調整開關。

就在婚禮當天，一切都相當正常，新娘也不覺得奇怪，甚至認為丈夫已經忘記有「小情趣」的存在。沒想到就在新娘準備致詞時，新郎突然開始調整情趣用品的開關，這讓正在講話的新娘突然感到一陣酥麻感，接著開始不自覺的扭捏身體，想要減緩尷尬的感受，而坐在一旁的新郎卻露出「逐漸謎樣的微笑」。

直到新娘在舞池中間跳舞時，新郎竟還加大了「情趣用品」的強度，導致她差點軟腳倒在舞池中間。不少網友看到這則分享，紛紛留言表示，「這樣的狀況，根本在拍格雷」、「這樣無法專注在婚禮上，有點惱人」、「這種情趣很令人興奮」、「這樣雙方都會很痛苦吧！」

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