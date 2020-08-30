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王文祥挺過癌症、14年官司纏身　王雪紅3姊妹一同出席力挺弟弟

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▲▼王文祥見證分享會。（圖／記者周宸亘攝）

▲王文祥細述JM Eagle的14年官司，三姐王雪紅全程在第一排聆聽。（圖／記者周宸亘攝）

記者余弦妙／台北報導

台塑集團已故創辦人王永慶二房次子王文祥近日返台，今（30）日於台北101參加教會主辦的見證分享會，會中分享走過JM Eagle纏訟長達14年，最後勝訴的心路歷程。

其中值得關注的是，除了王文祥妻子出席外，二房三位姊姊王貴雲、王雪齡與王雪紅皆親自出席坐在台下仔細聆聽弟弟的分享。

請繼續往下閱讀...

王文祥指出，目前管理的JM Eagle，正是1982年台塑布局海外市場、第1家收購的美國公司。不過就在2006年卻面臨員工控訴公司，遭索賠鉅額賠償金約新台幣200億元，他拒絕和解，不惜代價上法庭，官司一打就是14年，最終今年6月獲得勝訴。

王文祥說，這場官司就是誣告，原告是廠內負責品質檢測的員工，遭廠商踢爆收取回扣，當時自己認為不要趕盡殺絕，僅以開除懲罰，但沒想到這名員工趁著公司調配新配方、新水管時，私下收集實驗過程未通過檢測的數據，一狀告上法院。此案，在當時還上了紐約時報頭版，當下內心真的非常慌張，所幸最後的結果是好的。

另外，王文祥也提到除了官司外，自己在2005年被診斷出鼻咽癌，且還是末期，當時醫生都已經宣判他生命不長，在雙重打擊下，自己也坦言「感覺就像是魔鬼要把我踩在腳下，官司要把我公司擊倒！」

最後，王文祥也說，經過這些風風雨雨並沒有被打倒，反而讓他更感恩，這是神的旨意、神的恩典與神的祝福。

▼台塑集團創辦人王永慶么子王文祥。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼王文祥見證分享會。（圖／記者周宸亘攝）

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