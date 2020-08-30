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日本超害羞「透明廁所」...鎖上門才變霧面　竟是建築大師設計！

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▲東京街頭的透明廁所。（圖／美聯社）

▲東京街頭的透明廁所。（圖／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

日本東京街頭近日出現了「透明廁所」，從外頭就能清楚看到裡面的馬桶、洗手台、小便斗等廁所設備，只有等到門鎖起來，廁所才會變成霧面，掩蓋內部。日前也有消息指出原來這個別具巧思的廁所竟然是日本建築奇才坂茂的設計。

綜合外媒報導，這3間廁所分別為白色的男廁、黃色的女廁和亮綠色的無障礙廁所，是日本私人財團「Nippon Foundation」所發起的東京公廁計畫（Tokyo Toilet Project）的其中一項作品，目的就是為了讓各種性別、年齡和殘障人士都能自由使用公廁，建立共助的社會，也希望能夠改變公廁給大眾「黑、髒、臭」的印象。

▲東京街頭的透明廁所。（圖／美聯社）

▲透明廁所可以從外面直接透視。（圖／美聯社）

照片曝光後網友們的看法各有不同。支持一方的網友認為「出於安全的目的可以先確認裡面有沒有人，是個不錯的選擇」、「果然東京就是很先進，其他地方要等到民國幾年才有」、「好厲害」，但也有網友擔心「超怕沒電故障…」、「搞不會忘了鎖門…」、「我絕對不會用」。

有網友指出，這樣的廁所可以預防歹徒埋伏在公廁或不肖份子在廁所中胡作非為，有預防犯罪的功能。也有網友表示，廁所30分鐘自動恢復成透明，若有人在廁所內生病昏迷或跌倒外面的人很快就能發現。

據悉，坂茂是一名出身於東京的日本建築師，在東京、巴黎和紐約都有工作室，他擅於在作品中加入人道主義的精神，曾獲得日本建築學會作品賞和普立茲克建築獎等獎項，被譽為「建築界的奇才」。

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