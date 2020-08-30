婆媽扼腕！日最帥「前首相之子」表態不參選：若河野出馬將力挺

▲日本前首相小泉純一郎次子、知名男演員小泉孝太郎胞弟小泉進次郎表態不參選新任黨魁。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本首相安倍晉三因舊疾復發閃電請辭，自民黨將籌備新任黨魁選舉的相關事宜交由幹事長二階俊博負責，而被視為「政壇王子」的前首相小泉純一郎次子小泉進次郎30日受訪時表示，自己無意出馬下任黨魁選舉，角逐首相之位，但若是防衛大臣河野太郎宣布參選，他將會全力支持。

根據《日本放送協會》報導，現任環境大臣小泉進次郎作為前首相之子，所有人都在等著看他是否加入下任黨魁的選戰，不過他自己在被問到是否參選時，則爽快表示，「沒有意願參選。」他說，「如果河野防衛大臣（河野太郎）出馬，我願意好好支持他。在加深防衛省與環境省合作的過程中，我深深地感受到，唯有一起努力，才能跨越各省廳與永田町（首相官邸的代稱）壁壘，完成改革。」

▲小泉進次郎為現任環境大臣。（圖／路透社）



另外，根據《日本新聞網》報導，小泉受訪時也提到，「全國的黨員（自民黨黨員）紛紛出面，要求開放黨員投票。」自民黨青年軍目前也已經展開連署活動，要求黨中央將黨員投票納入此次黨魁選舉中，目前黨內各派對於新任黨魁選舉方式討論越發激烈。

由於安倍晉三此次為任內請辭，因此適用於參眾議員總會內部舉行選舉的模式，也就是可省略黨員投票過程，而接任者則將接續安倍完成剩餘的1年任期。事實上，如果黨魁選舉包含黨員投票，候選人勢必需要進行大規模的全國造勢活動拉票，屆時將耗費過多時間。此外，受到新冠肺炎疫情影響， 黨內部也認為，目前沒有多餘精力再去舉辦黨員投票。