踏青驚見「黃衣女關鐵籠」…盯牆壁喃喃自語　村民曝：她已關25年

▲女子患有精神疾病被村民關在籠子裡25年。（圖／翻攝自Facebook／Jedah Curacha Naquines）



記者張方瑀／編譯

菲律賓女子娜奎恩斯（Jedah Curacha Naquines）25日徒步穿越宿霧時，在偏僻的一處村莊發現有一名瘦弱的女子在一座籠子裡，且面向牆壁喃喃自語。一開始她以為這名女子是被意外困住，詢問當地村民後發現，原來這名女子因患有精神疾病，已經被村民關在這座籠子內長達25年。

根據《太陽報》報導，娜奎恩斯在宿霧一處偏僻村莊的一座籠子裡，發現一名穿著黃色長版上衣的瘦弱女子，面向牆壁喃喃自語。起初她以為是意外受困，結果詢問當地村民後發現，原來這名被當地稱為Manol的女子是被刻意關在裡面，且一關就是25年。

當地村民表示，現年約45歲的Manol患有精神疾病，從母親過世後，她的繼父就丟下她獨自一人過活；因為她曾經差點被路過的卡車撞到，所以擔心她四處亂跑的村民們才集資蓋了一間「小籠子」給她居住。

娜奎恩斯了解情況後，就將Manol的照片跟情況po在臉書上，希望各界可以幫忙想辦法，「我想知道她為什麼像動物一樣被關在籠子裡，即便她不清楚發生什麼事情，也不該過這樣的生活。」這座籠子被蓋在Manol原本住家的旁邊，鄰居們會輪流送食物給她。

世界衛生組織的報告指出，許多偏遠地區還是會用這種作法隔離精神病患，呼籲各地政府應該要在心理健康投入更多資金。當地人也表示，他們沒有錢去接受昂貴的精神治療，他們也覺得這種疾病是種恥辱。

Siya po ay si Manol, nakatira sa Owak, Asturias Cebu. Siya po ay may deperensya sa pag-iisip simula pa nung dalaga pa... 由 Jedah Curacha Naquines 發佈於 2020年8月24日 星期一

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