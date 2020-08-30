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王文祥：王文洋爭產訴訟不影響我回台塑　 遺產「該我的就是我的」

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▲▼王文祥見證分享會。（圖／記者周宸亘攝）

▲王文祥（右）、王文祥之妻范文華（左）。（圖／記者周宸亘攝）

記者余弦妙／台北報導

台塑集團已故創辦人王永慶二房次子王文祥今（30）日接受媒體採訪時表示，先前台塑集團創辦人王永慶長子、宏仁集團總裁王文洋爭產官司一案並不會影響自己重返台塑，且認為遺產這件事「該是我的就是我的，不是我的就不是」。

王文祥提出想回台塑並非首次，對於這次再度回台是否會定居，王文祥表示，這次回台會待比較久一點。

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至於這次有多少信心可以回到台塑集團，王文祥說，「我也不知道」，王文祥說，自己的姊姊王雪齡也已經跟台塑集團總裁王文淵談過，只是王文淵一直尚未給出答覆；另外對於台塑有高層透露在美國的公司與台塑有利益衝突，王文祥解釋，這並非真的，美國的公司是台塑的下游公司，並沒有外界說的有競爭關係。

對於這次重返台塑集團自己有多少把握，王文祥說，「不知道，一切都交給神」並強調，當年父親王永慶到美國拓展市場時，自己在父親底下學習了2年的時間，非常清楚父親的經營理念及作法，身為父親的兒子回到台塑經營是必然的。

不過，王文祥也說，目前到底是否能夠回去也是要看王文淵、王文潮、王瑞華及王瑞瑜等4人的決定，但自己認為身為王家一份子回到台塑發揚父親的事業是自己的責任。

另外，對於先前王文洋控告王文淵等7人涉侵占遺產等罪，被判不起訴一案是否會影響自己回台塑集團，王文祥說，自己雖然非常敬愛自己的大哥，但這件事他本身認為不會影響，因為「他是他、我是我」兩個人不是同一個個體，再加上自己也認為在遺產這件事情上面，自己的立場認為「該是我的就是我的，不是我的就不是我的」。
 

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