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鴻海獎學鯨成長營百位得主回娘家　董座劉揚偉現身勉勵學子

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▲鴻海獎學鯨交流成長營完美落幕，劉揚偉董事長與歷屆獎學鯨得主開心合影。（圖／鴻海教育基金會提供）

▲鴻海董事長劉揚偉與歷屆獎學鯨得主合影。（圖／鴻海教育基金會提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）週末開放總部，迎回130多位曾經獲得鴻海獎學鯨的大學生與碩博士生，由鴻海教育基金會舉辦「鴻海獎學鯨交流成長營」，讓這些得主們回娘家進修學習，而董事長劉揚偉更出席成長營勉勵學子，持續努力夢想就近。

鴻海教育基金會表示，鴻海獎學鯨的發放對象是家境清寒、成績優異的大學生與碩博士生，為了讓這些學生習得更多年輕世代必備的能力，提供他們彼此交流、互助的機會，也希望他們明白在築夢的路上，即使艱辛卻從不孤單。

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鴻海教育基金會指出，鴻海獎學鯨今年舉辦交流成長營，特別邀請深受大學生歡迎的Dcard的創辦人林裕欽擔任講者，以自身求學過程為例，提及因家境不佳，過去曾吃泡麵果腹度日、四處兼家教打工的日子，也申請助學貸款，因此非常認同獎學鯨計畫的初衷，並鼓勵學子在逆境中自我突破。

鴻海教育基金會說明，這次也邀請言果學習創辦人鄭均祥分享溝通應對的策略擬定，培養學子的溝通能力；「角色行銷」一書作者符敦國透過分組活動，訓練同學如何在團隊中找到自己的定位，與夥伴彼此相輔相成；還有舉辦過233次淨灘活動的陳人平老師讓同學們了解善待地球也是一種助力。

鴻海教育基金會分享，成長營最後迎來重量級神秘嘉賓，那就是鴻海董事長劉揚偉，為活動掀起最高潮，劉揚偉期勉同學們要勇敢做自己，鼓勵同學們的未來其實不是掌握在同學們的手中，而是在同學們的腦中，期許同學們要持續不斷地學習與精進自己。

劉揚偉透露，他從小也是靠著清寒獎學金的支持才能一路順利求學，因此他相信困苦環境雖然帶來了許多艱辛，但也因為這些砥礪磨練，讓得主們擁有強勁的毅力與韌性，也將更能幫助同學們邁向成功，如此溫暖又有力的一席話，也讓交流成長營完美落幕。

鴻海教育基金會強調，自2017年起，鴻海獎學鯨計畫已幫助近1500名清寒學子，發放超過一億元的獎助學金，而今年因疫情影響更多家庭生計，第四屆鴻海獎學鯨將總名額提升至360名，每人可得獎助學金10萬元，開放申請時間至10月30日為止。

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