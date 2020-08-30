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九五汽油明起維持每公升24元 中油吸收漲價「連二周平盤」

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▲台灣中油宣佈國內油價明（31)日凌晨起維持原價。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣中油宣佈國內油價明（31)日凌晨起維持原價。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧/台北報導

颶風(蘿拉)影響美國墨西哥灣區海上鑽油平台作業，帶動國際油價持續波動，台灣中油今(30)日宣佈國內油價明起每公升約各調漲0.6元及0.9元，但在考量亞鄰競爭國最低價的條件下，中油吸收全部漲幅，國內油價已連續二周維持平盤。

依據浮動油價調整機制作業原則，在考量亞鄰競爭國最低價的條件下，調整後的參考零售價格仍維持92無鉛汽油每公升22.5元、95無鉛汽油每公升24.0元、98無鉛汽油每公升26.0元、超級柴油每公升19.8元。

請繼續往下閱讀...

台灣中油表示，本週因颶風蘿拉影響美國墨西哥灣區海上鑽油平台與陸上煉油廠作業，導致該區原油供應及煉油需求同步下降，國際原油價格狹幅震盪。本週調價指標7D3B週均價為每桶44.64美元，較前週44.14美元上漲0.5美元，新臺幣兌美元匯率升值0.003元，國內油價依公式計算漲幅為0.90％。

按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.6元及0.9元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格均不調整，0.6元及0.9元皆由台灣中油吸收，實際零售價格以各營業點公告為準，實際調整金額請詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。
 

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