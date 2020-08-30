受夠防疫政策太嚴！「拒強制戴口罩」柏林爆警民衝突　300人直接被帶走

文／中央社

德國警方今天遏阻成千上萬民眾在柏林上街遊行，抗議當局祭出的新型冠狀病毒防疫限制措施，這也是當天歐洲各地不滿防疫限制及強制戴口罩等的最大規模抗議活動。

▲德國柏林反防疫抗議。（圖／路透社）

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增確診病例不斷攀升，歐洲各國開始加強防疫管控，同時試圖避免採取今年稍前早的嚴苛防疫封鎖措施。目前新型冠狀病毒已在全球各地造成超過80萬人不治。

全球各國政府正竭力重振遭疫情重擊的經濟，同時設法管理民眾對新防疫限制和強制戴口罩等措施的不滿。

在德國境內，約1萬8000人齊聚柏林地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate），由於很多人未遵守社交距離規範，警方祭出禁制令，阻止集會遊行。

經過激烈法律攻防後，當局原本批准這場示威抗議。但警方表示，「儘管一再要求，大部分示威抗議者都未遵守社交距離規範。別無選擇，只能驅散這場集會。」

警方做出宣布後，數千人持續示威抗議，高喊「抵抗」等口號，一小撮群眾與警方爆發衝突，丟擲瓶罐和石塊攻擊警方，導致約300人被捕。

柏林內政廳長蓋澤爾（Andreas Geisel）表示，約200人在俄羅斯大使館前面被捕，但大部分被捕者其後已獲釋。

抗議民眾揮舞德國國旗並高喊「梅克爾（總理）必須下台！」等口號。43歲柏林居民史蒂芬（Stefan）表示：「我不是極端右翼的同路人，我來此是為了捍衛我們的基本自由。」

約1000名反口罩的抗議人士也聚集在瑞士蘇黎世（Zurich），倫敦特拉法加廣場（Trafalgar Square）也有類似規模的示威抗議，許多人手持自製橫幅，上頭寫著「對強制疫苗接種說不！」、「口罩就是口套！」等。

確診病例大幅攀升的法國首都巴黎，約有300人和平示威抗議，譴責政府決定強制在所有公共場所戴口罩。一些抗議人士高舉的標語牌寫著「停止撒謊」，但警察很快就包圍他們，對未戴口罩者開出135歐元（160美元）罰單。一名社會學系學生表示：「並無科學證明在戶外戴口罩有效。COVID-19不是那麼危險，它主要是造成60歲以上長者喪命。」