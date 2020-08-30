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起薪比去年少411元　七成二新鮮人願花錢參加職業訓練

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▲▼畢業，畢業生，大學。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲yes123求職網調查顯示，起薪比去年少411元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者余弦妙／台北報導

今年遇上新冠肺炎疫情，導致不少畢業新鮮人無法順利求職，yes123求職網的調查顯示，這群職場菜鳥「原本預期的」月薪，平均為2萬9,244元，比起去年的2萬9,655元，少了411元，等於調降1.4%。

yes123求職網的指出，這群職場菜鳥原本預期的月薪，平均為2萬9,244元，比起去年的2萬9,655元，少了411元，等於調降1.4%。對比現在實際領到的月薪，平均則落在2萬8,153元，比起去年的2萬8,736元，也減少583元，等於下滑2%。

請繼續往下閱讀...

另外，如果為了擺脫失業窘境，比較穩當的方式還可以增加技能，有高達72.2%的新鮮人就透露，假如處於待業狀態，願意花錢去參加職業訓練，而且預算上限，平均則落在1萬4,491元。

最想學的技術又有哪些呢？在可複選狀況下，前五大熱門職訓課程分別為，網站架設(34.1%)、料理烹調(32.2%)、影片拍攝、剪輯(31%)，以及飲料製作(27.6%)、動畫設計(26%)。

觀察上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌認為，新鮮人若要避免成為長期失業者，或者擔心變成「怯志青年」，能習得一技之長或第二專長，脫離嚴重學用落差窘境，將有助於更快進入職場，找到人生定位、職涯方向。

楊宗斌進一步表示，當然有些藍領技術工，或是製造業職缺，給外界的刻板印象就是「3K產業」：辛苦、骯髒、危險，導致長期缺工；不過在長期缺乏人才的狀況下，薪資條件自然跟著水漲船高。花錢投資自己，透過職訓或補習進修，考取證照、通過檢定，取得技術人才的入門磚，不但無懼失業危機，甚至提前累積未來創業的實力。

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