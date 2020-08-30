孫大千酸陳吉仲「不會算命」：憑什麼確信吃到美豬的機率？

▲陳吉仲。（資料照／記者黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

農委會主委陳吉仲29日在臉書提出7點說明美豬，強調「唯有接軌國際，才能走向世界」。對此，前國民黨立委孫大千揪出7大矛盾，直指「史上最瞎」。

陳吉仲7點說明包括，一、與國際接軌才能為台灣爭取更多國際盟友並走向全世界；二、台美關係史上最好，現在就是台灣擴大國際參與的契機；三、嚴格遵守國際標準，政府把關食安無虞；四、國人吃到進口萊豬的機率微乎其微；五、台灣豬飼養過程維持完全不用萊克多巴胺；六、所有消費通路強制標示進口產地，國產進口一目瞭然；七、成立百億養豬產業基金，向上提升國內養豬產業。

▲孫大千。（資料照／記者李毓康攝）

對於陳吉仲的說法，孫大千認為存在7個矛盾包括，一、如果連健康都沒有了，台灣人民怎麼走向國際社會；二、既然台美關係良好，為什麼要犧牲台灣的食品安全做為代價；三、民進黨當年在野時，為什麼不管國際標準，要堅持「零檢出」的原則？四、陳吉仲又不會算命，憑什麼確信國人吃到美豬的機率是微乎其微？

孫大千還說，五、既然台灣豬飼養過程維持完全不用萊克多巴胺，不正是代表政府對於萊克多巴胺仍然有疑慮嗎？六、陳吉仲憑什麼保證業者廠商會依規定誠實標示進口產地？七、政府還要花費百億預算成立養豬產業基金，對台灣人民來說，這不是傷身又破財嗎？