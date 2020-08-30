新鮮人求職壓力大！　9成坦承有經濟壓力、7成得靠父母金援

▲9成新鮮人坦承待業時有經濟壓力。（圖／翻攝自pakutaso）

記者余弦妙／台北報導

今年遇上新冠肺炎疫情，導致不少畢業新鮮人無法順利求職，對此yes123求職網也針對今年的新鮮人做了求職調查，結果顯示高達90.3%的新鮮人表示，在待業期間是有經濟壓力。

雖然對於求職這件人生大事，新鮮人們各自有想法，只是通常在待業期間，都會面臨相似的問題：來自家庭的壓力。根據yes123求職網的調查，共有65%的社會新鮮人透露，在找工作期間，會碰到家人給予的精神壓力，可能大多來自於父母親或長輩，他(她)們表達對自己求職進度的「關切」、「憂心」，其中41.4%屬於會給，但仍可負荷；23.6%屬於會給，且無法負荷。

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另外調查結果也顯示，有高達90.3%的新鮮人表示，在待業期間是有「經濟壓力」：其中60.9%屬於「有，但仍可負荷」；29.4%屬於「有，且無法負荷」。

當處於無穩定收入時，在可複選狀況下，其中70.2%有得到「父母或親友資助」；還有50.2%要靠「個人存款」過活；相較下，有些人更加辛苦：38.8%需要靠「兼差打工」，想辦法賺一點錢來補貼生計；其餘有14.4%要「變賣家當」；有6.6%選擇向「金融機構貸款」。

衡量待業期間的精神壓力與經濟壓力，新鮮人自評的「待業痛苦指數」，平均落在71.2分，高於去年的69.4分，創七年以來新高，其中自認達到「滿分」(一百分)的，更佔了15.2%，這些人恐怕已達到「痛不欲生」、「苦不堪言」的程度。