▲未來台美簽署經貿協定，經濟部提出三大優勢。（圖／經濟部提供）

記者姚惠茹／台北報導

經濟部針對未來台灣與美國簽署經貿協定，特別在臉書官方粉絲頁提出三大優勢，強調美中貿易戰後，全球供應鏈已經產生巨大的變化，台灣站在歷史的轉捩點上，就要掌握戰略機遇，在供應鏈重組時，抓住未來升級轉型的發展機會，而美國一直以來是台灣最堅實的戰略與經貿夥伴。

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▲第一大優勢就是貿易更成長。（圖／經濟部提供）

經濟部表示，未來台灣與美國簽署經貿協定，貿易將更成長，台商以數十年來最大規模的回流台灣，也帶動根留台灣及中小企業的投資，已經將近1兆900億元，其實正是著眼新的世界供應鏈體系正在成形的關鍵時刻，這時候深化台美經貿關係，對回流台商及國家整體經濟發展一定有幫助。

▲第二大優勢就是投資有信心。（圖／經濟部提供）

經濟部指出，未來台灣與美國簽署經貿協定，對投資更有信心，因為與美國簽署協定，就等於取得了世界級的國際標準認證，加上美國的高階技術產業投資台灣，帶動產業升級，會加大其他各國的國際廠商投資意願。

▲第三大優勢就是產業更連結。（圖／經濟部提供）

經濟部強調，未來台灣與美國簽署經貿協定，讓產業更連結，讓台灣處在最佳的經貿戰略時機，要讓台灣成為供應鏈重整中的關鍵力量，更要締造讓世界「信任」的安全供應鏈，此時深化台美經貿聯繫，將會擴大台灣貿易與國際接軌的新契機。