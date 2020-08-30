王永慶么子罕見曝光！震撼彈：我有責任回台塑　王文淵未點頭

圖、文／鏡週刊

遠居美國的「經營之神」王永慶么子王文祥回台隔離期滿，8月18日接受本刊專訪，拋出他有責任要回台塑的震撼彈。王文祥再三重申，「我是父親（王永慶）的兒子，對他創辦的事業有責任發揚光大。」並表示希望能夠「擔任一家公司的負責人」。他已和王文淵及王瑞華等家族成員溝通過，正等候回覆。但熟悉台塑人士表示，王文祥回台塑恐有利益衝突，和不符內部制度及百萬名股東觀感的難題。

▲▼王文祥接受本刊專訪，提出有責任回台塑集團，推動家族企業傳承。（圖／鏡週刊提供，下同）

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「我是爸爸的小孩，兒子有責任把父親的事業發揚光大，不要到80歲才後悔沒有要求回去，我會相當後悔。」王永慶二房次子王文祥自美返台，在8月17日結束14天居家隔離。隔天午後，他接受本刊專訪，多次提及「責任」「貢獻」與「團結」後，激動地拉高嗓門，「我有責任回台塑企業。」

王文祥小檔案

年齡▶55歲

現職▶美國JM Eagle董事長、台塑化董事、台化董事

學歷▶美國柏克萊大學法律及政治學士

經歷▶南亞塑膠操作員、專案組召集人

家庭▶妻王范文華，育有2子1女

定調家族企業 重傳承價值觀

記者問王文祥，回台塑的涵義是否就是進入決策小組？他思考幾秒後果決回答，「不只是這樣，是要進入某一家公司當負責人。」

記者追問他認為去哪一家公司最有發揮？王文祥說，「哪一家公司都可以，因為台塑集團各企業的關係相當密切，不管我在哪一家公司都可以影響其他公司，就像南亞做下游加工，是跟台化、台塑買原料，台塑跟台化的原料是從台塑化來的，垂直整合會相互影響，因此不管我去哪裡，都會對台塑企業有影響力。」

無預警拋出震撼彈的王文祥直接破題，「我說台塑是家族企業，大家應該沒有疑義，全球有7成企業是家族企業，歐洲家族企業有的到第7代、8代，甚至到第13代。」王文祥近年參加瑞士達佛斯的World Economic Forum論壇，積極與全球各地家族企業交流，對家族企業營運有深刻體悟。

「大部分專業經理人計畫未來5至10年的成長，但家族成員想的是『代代子子孫孫』，思考的想法是幾百年。就像歐洲最好、最大的公司大都是代代傳下去，舉例歐洲家族企業會討論倫理、律法，把創辦人誠實、努力、行善等人生價值觀傳承給下一代，從小孩子10歲開始培養、思考公司的價值觀，甚至是未來的資產規劃。」

闡述國際家族企業的作法後，王文祥話鋒一轉，「所以如果有人說未來要把台塑全權交給專業經理人，這點我不同意。」他語氣堅定有力地說，「我覺得王家子孫要有責任，不能全部交給專業經理人管理，你（指王家人）沒有每天用行動關心、努力，就會跟台塑脫節，父親曾說『家族成員要與專業經理人不斷地追根究柢、點點滴滴一起努力，才能永續經營。』我認為，父親說的才是最好的方式。」

獲得兄姊支持 待王文淵回應

事實上，王文祥要回台塑不只是想法，早在半年多前就付諸行動，與家族成員進行溝通。「我的兄姊很支持，三姊雪紅鼓勵我回去，二姊雪齡親自找文淵談2次，她跟文淵說：『2位創辦人這麼辛苦創辦的事業，當初是董事長（王永慶）把棒子交託給你，文祥也是董事長的兒子，現在如果他想回來，應該把棒子交回文祥，這是最好的選擇。』文淵有說要給答覆，但不知為何還沒給，我在等他回應。」

台塑企業成立於1954年，去年集團營收達2.5兆元，曾是國內民營企業龍頭。王永慶生前參考美國洛克斐勒家族作法，2006年宣布成立「台塑最高行政中心」，成了台塑集團最高決策單位，由王永在的長子、王家的長孫王文淵接任總裁，成為集團新共主。

台塑決策小組幾番調整，從昔日的7人、9人，改為分設管理中心、行政中心，2位創辦人王永慶和王永在的4位兒女，依然是台塑決策的關鍵力量，包括總裁王文淵及管理中心常務委員王瑞華、王瑞瑜、王文潮；至於行政中心的專業經理人有台塑董事長林健男、南亞董事長吳嘉昭、台化副董事長洪福源、台塑化董事長陳寶郎以及台塑越鋼董事長陳源成。

王文祥認為，王文淵作為王永慶接班人是合情合理之事，也讚賞堂哥是「好的管理者」「友善的管理者」，只是今年73歲的王文淵，近來頻頻對外透露打算退休，令他憂心忡忡，「文淵比我大18歲，一直說要退休，我覺得有責任回來接任重擔。」

棄恩怨盼團結 新作法求進步

王文祥情緒激動反問，「2位創辦人王永在以及王永慶這麼辛苦，將一生投入台塑企業，讓台塑企業在台灣發揚光大、造福很多人，小孩子怎麼可以不回去家族企業？」他還語重心長地說，「我們第2代應該摒除上一代恩怨，好好把台塑經營好，團結就是力量，如果2代都不能合作，如何寄望3代能夠同心協力呢？」王文祥說，王瑞華非常贊同他的想法，並且歡迎他回台塑。

事實上，王文祥目前身兼台塑化和台化2家公司董事，但他認為這樣的參與仍不夠，「做董事的貢獻度太低，若能以我在美國經營企業的經驗進入裡面，可能會看得比較清楚，也可能有不同的看法、作法，就像要更進一步了解自己的國家，要出國往裡面看，同樣的要改善企業經營，也要由外往內看，會有進步的空間。畢竟我在台塑長大，我知道台塑企業的文化，我相信台塑有進步空間。」

恐有利益衝突 任職困難重重

一位熟悉台塑的人士透露，王文祥迄今未收到回應，可能與他在美國的事業有關，「王文祥在美國有2家公司，與美國台塑是競爭關係，若王文祥回台塑任要職，有利益衝突的問題。」該名人士也提到，台塑的決策小組成員都有多年完整的訓練和培養，不是家族同意王文祥直接進來，他就可以進來，這會有困難，「更別說台塑的100萬名股東，如何看待這樣的事。」另外，該名人士了解王文祥美國的官司未完全結束，時機尚待斟酌。

相對王家的其他家族成員，外界對王文祥比較陌生。今年55歲的他，是王永慶二房次子，1988年自美國柏克萊大學畢業後，在父親的安排下進入南亞從操作員做起；1990年，王永慶帶他赴美改善收購的塑膠管公司J-M Manufacturing ；2005年獲得父親認同的王文祥，融資從台塑集團手中買下JM，接著再併購全球第2大對手PW Eagle，創立穩坐領先地位的JM Eagle，年營收最高達20億美元。

過去30年在異鄉打拚，遠離權力核心，王文祥從來不是台塑繼承者們的熱門人選，2008年，王永慶過世，王文祥曾釋出想回台塑的訊號，「如果有需要，我會回台塑企業幫忙。」當時的這席話，曾引起家族內部討論，豈料最終他以年紀太輕、資歷不夠為由，沒有成真。

長年訴訟纏身 護理念拒和解

如今12年過去，王文祥再度丟出他有責任回台塑的想法，認為這幾年他在海外經營企業的經驗，可以對台塑有貢獻。而JM Eagle也剛好打贏了一場長達14年的誣告官司。

王文祥目前掌舵的JM Eagle，正是1982年台塑布局海外市場、第1家收購的美國公司。他透露父親在收購後拍板總部搬遷，從加州遷到紐澤西州，導致許多主管離職、客戶大幅流失。

他回憶，當時王永慶放下董事長的身段，重拾當年跑業務的熱忱，廣邀公司大客戶前來家中作客，逐一親自招待，坐在身旁協助父親翻譯的王文祥，至今仍感激父親與他一同挽救公司營運下滑的危機。

這也是外界不清楚，王文祥在2006年面臨員工控訴公司時，遭索賠鉅額賠償金，他悍然拒絕和解，不惜代價上法庭，官司一打就是14年，最終今年6月獲得勝訴。他坦言，背後原因與父親有關。

「很多人勸我和解，我不願意的原因之一，就是爸爸留下來的精神，我去和解的話，就違背了他這麼辛苦一生的原則。」王文祥談起這場14年的訴訟案，語氣加重夾雜憤慨，因為這場官司讓外界對他有許多誤解，甚至出現官司纏身的報導和輿論。

員工挾怨誣告 打勝仗還清白

王文祥強調，這樁案件就是「誣告」，原告是廠內負責品質檢測的員工，遭廠商踢爆收取回扣，被公司開除，豈料這名員工趁著公司調配新配方、新水管時，私下收集實驗過程未通過檢測的數據。他指出，當時檢查官無預警抽查旗下19座廠房、近千支管材，2010年美國司法部門以調查毫無所獲作結，豈料離職員工聯合律師持續控告JM Eagle，並無所不用其極繼續打壓。

由於這些律師專挑知名企業下手，曾經拖垮不少公司，當時很多人勸王文祥和解，甚至有人建議他把公司賣掉，這樣不僅有錢入袋，還能閃避掉這場官司，但王文祥說他從未考慮過這些選項，唯一的想法就是為了清白打下去。

「如果我和解，不只是汙點，還是大汙點，別人會怎麼看我？第一，我王文祥有做壞事；第二，我這個做兒子的怎麼能毀掉爸爸的聲譽；第三，這家公司有1,300名員工和家庭，和解不就向世界宣示，我是帶頭做不對事情的人，那別人怎麼信任我？怎麼看台灣企業？」

2011年的某個週末，王文祥帶妻子、小孩去度假，卻在隔天週日的《紐約時報》頭版，看到以「破裂的水管引發法律戰」全版報導，隔年台灣媒體也緊跟著以「美國追殺台塑」大篇幅報導。

王文祥坦言，當時正在度假的他看完內容「既憤怒又恐懼」，客戶不斷打電話追問真相，「報導內容直指台灣企業家來美國做不對的事，我一定要打一場勝仗，絕不能讓人家踩在台灣人的頭上。」王文祥硬氣地說，對方就是要逼他上桌和解，但他就是不屈服。

當時這位員工不只告JM Eagle，連同台塑企業一起告，「2005年我買JM這家公司時，承諾未來10年跟台塑繼續買原料PVC粉，所以對方連台塑也一起告。」

未料，2013年上法庭的3天前，台塑企業以2,300萬美元與對方和解。

孤軍強硬奮戰 絕不給一毛錢

「和解這個動作我能理解，因為台塑規模比JM還大，風險相對較高，但我有點驚訝，因為團結就是力量，為什麼會選在開庭前3天私下跟對方和解？」王文祥坦言，台塑並未告知，他後來是上法庭看到訴狀被告中沒有台塑，才知曉這件事。

事過境遷，王文祥再三表示，可以理解當時台塑的作法，但也陷入孤軍作戰的困境，他說自己更堅持要打贏這場戰，坐在身旁陪訪的王文祥妻子王范文華也開口，「我們沒有退路，神要我們一直走下去。」

面對這場誣告，王文祥作風強硬，逼得原告不得不提出大降和解金的請求，從剛開始10幾億美元降至開庭前的3億美元，「我說一毛錢都不給你，我要跟你打到底。」王文祥展現他一貫堅持到底的決心。

這場官司從2006年開始一路打，原告以推測性假設未來風險，2013年一審結果讓王文祥嘗敗，「我只能咬著牙根繼續打。」隨後進入二審賠償金額的庭期，2018年在陪審團審理中，獲得9票判免賠、3票判賠120萬美元的決議，最終今年6月5日法院判JM Eagle免賠定讞。

積極捍衛名譽 願回台塑貢獻

王文祥不後悔因一場訴訟案糾纏14年，仍對自家公司充滿信心。JM Eagle一年賣出的塑膠管材足足可環繞地球11次，客訴率始終維持在0.1％，卻因這場官司、媒體不實報導、金融海嘯等諸多變數，至今衝擊整體業績衰退2成。但他堅信父親會支持他，「因為名譽不是用錢可以買來的，是人一生努力來的，我父母是很有勇氣的人，面對問題不會投降。我想我爸也不會和解，他會打到底。」

打贏這場官司，王文祥更有信心重回台塑企業。「我覺得團結就是力量，家族成員要互相愛護、團結，台塑才會更好。」至於能否如願重返台塑，王文祥表示，一切尊重王文淵和家族，但他會努力爭取回台塑貢獻，並堅信自己絕對會幫台塑加分。

14年官司案外案

這場官司轟動台美兩地，更牽扯出美國罕見的法律代理爭議。王文祥委任的律師事務所，曾為兩造雙方訴訟卻未誠實告知，開庭前夕得知委任律師遭取消資格，憤而追討已付的200多萬元律師費，但律師事務所以合約載明「事先豁免」為由拒付，一狀告上法院。律師事務所找來51家同業、串聯上千名律師捍衛權利，王文祥最終靠著3位律師打贏勝訴，但律師事務所未此罷休，繼續告上美國加州最高法院。由於該院每年受審案件超過700件，庭上7名法官僅抽取約1成具指標意義的案件審理，這樁律師費爭議就是其一，法官直指「此交易條款破壞職業道德，無法保障客戶，衝擊大眾對法律專業的信心」，以「完全無法執行」為由，壓倒性判決王文祥勝訴，成為當地最新判例。

達成和解協議後，主持調解程序的前美國地方法院法官Leo S. Papas說，「這是法律道德面開創性的裁決。最高法院的裁決非常明確，對客戶忠誠的義務非常重要。」Leo S. Papas還稱讚王文祥，「他的準則是榮譽和原則， 他依照道德原則，追求自己認為正確的事情。」



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