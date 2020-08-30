千里馬速度！北韓「只用7個月」完工平壤綜合醫院：開始招募醫師

▲平壤綜合醫院主體建築已接近完工階段。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）當局今年最大的建設目標，應屬平壤綜合醫院之建設，從3月舉行開工典禮後至今仍不到1年的時間，預計在10月10日勞動黨75周年以前完工。如今離預計完工日僅剩下40天，然而該醫院主體建築物已逐步完成，堪稱是「千里馬速度」！

北韓政府透過對外宣傳媒體表示，目前正著手準備相關經營事業之籌劃，近期將搬入大量醫療機械與裝備、醫療藥品，招募並佈署相關醫療界技術人員與科學家。

北韓對外宣傳媒體《統一的回音》（통일의 메아리）29日在以「積極推進平壤綜合醫院經營事業」為題的文章中表示，除積極建設醫院主體建築，目前正以最快的速度，加緊完成追求醫院營運與醫療事業的智能化、資訊化。

▲北韓當局趕工興建平壤綜合醫院，預計10月10日完工，改善人民生活。（圖／達志影像）

該媒體表示，當局已著手準備搬入各種醫療設備、醫藥品、消耗品等，「保健省目前正為平壤綜合醫院積極招募相關的醫師與科學家，並培訓在管理經營上所需的相關技術人士。」

該媒體補充，「當局已著手推進平壤綜合醫院的智能醫療體制，科學家、技術人士、醫療幹部能在如此高水準的智能化、數位化的醫療條件下，完成資料調查與分析、診療疾病、治療等工作。」

南韓媒體《News1》指出，北韓最高領導人金正恩曾在3月開工典禮時下令，今年國家重大建設目標以平壤綜合醫院為主，其他建設則延後，直到黨慶75周年。而外界原本預期北韓在經歷新冠肺炎（COVID-19）疫情、梅雨季洪災等，可能會因重建工作而導致醫院建設工程延後；不過令人意外的是，北韓仍照著預定計畫如期進行醫院建設工程。

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