起來吧間諜們！北韓「平壤廣播電台」Youtube上傳亂碼影片當暗號

▲北韓疑似透過平壤廣播電台的Youtube頻道，向情報員傳遞暗號。（圖／翻攝自Youtube）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）29日在平壤廣播電台的對外宣傳用Youtube頻道，上傳一段長達1分05秒的影片，該影片標題為「0100011001-001」，影片裡的播音原念著一段隨機組成的亂碼與數字，被認為疑似是對潛入南韓的情報員下達指令。

該影片裡的女性播音員唸道，「同志們，從現在起將播送第710（或719）號探索隊員們的遠距離教育大學情報偵蒐技術基礎複習作業。第564頁第23號、第479頁第19號、第694頁第20號。」

最後，女性播音員又重複唸道，「從現在起將播送第710（或719）號探索隊員們的遠距離教育大學情報偵蒐技術基礎複習作業，這裡是平壤！」

該影片截至29日下午3時45分，觀看數突破1萬4千，於晚間7時遭到刪除。

▲該段影片長達1分多鐘。（圖／翻攝自Youtube）

綜合《韓聯社》、《朝鮮日報》，該亂數被認為是傳遞給潛入南韓情報員的某種溝通暗號，北韓從以前便在平壤廣播電台上長期對南韓播放亂數廣播，光是今年便在3月7日、3月13日發送2次亂數廣播；然而北韓卻首次將亂數廣播上傳至Youtube頻道，而該段廣播卻未經電台播放。

專家指出，過去北韓平壤廣播電台在凌晨午夜時分播送完讚揚金日成、金正日的歌曲後，會先在開頭表示，「在平壤的大伯父給在首爾的姪兒傳遞消息」，之後朗讀一串數字給潛伏在南韓的情報員，15分鐘後會再複誦一次。

▲該影片為1990年代錄音內容，頭像為涉嫌策劃大韓航空爆炸案的北韓女特務金賢姬。（圖／翻攝自Youtube）

專家補充，北韓的亂數廣播盛行於1980年代初期，直到2000年6月15日，南韓時任總統金大中赴平壤與當時北韓領導人金正日舉行峰會，加上南韓已開始流行使用網路，同年12月後才停止該種心戰手段。

不過該段影音卻無意間在Youtube頻道曝光，目前尚在分析北韓平壤電台播送亂數廣播意圖。

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