　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

佛洛伊德屍檢「體內過量芬太尼」　白人警要求撤告：他本來就有病！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼佛洛伊德案的四名涉案員警（由左上順時針至左下分別為蕭文、陶杜、萊恩、昆恩）。（圖／路透）

▲佛洛伊德案的四名涉案員警（由左上順時針至左下分別為蕭文、陶杜、萊恩、昆恩）。（圖／路透下同）

記者陳亭伃／綜合報導

引發美國民眾高度不滿的「佛洛伊德之死」，讓5月份的美國境內在疫情之外幾乎人人情緒沸騰，死者佛洛伊德當時遭到白人警察蕭文（Derek Chauvin）單膝壓頸8分鐘致死，事件進入到法律程序中，明尼蘇達州檢方28日對於4名涉案警方尋重罰，然而蕭文卻提出要求撤告，認為「佛洛伊德本來就有病」。

綜合外媒報導，壓制佛洛伊德的員警蕭文，要求辯護律師駁回法官對他的謀殺指控，認為佛洛伊德本身就有使用毒品，且對人有不當使用武力，才造成最終局面。根據呈交到法院的文件則顯示，蕭文當時無視路人的勸說，持續對佛洛伊德壓頸，且當時他已經被上手銬，根本沒有反抗能力。

▲▼美國示威,佛洛伊德之死(George Floyd)。（圖／路透社）

▲佛洛伊德之死引發全美人民情緒沸騰。

佛洛伊德之死事件，在全美造成極大的轟動，警民關係一度緊繃，好不容易冷卻下來後，又爆出蕭文的辯護律師試圖想要將佛洛伊德的死因歸咎在「吸毒」之上。蕭文的律師在法庭文件中提到，佛洛伊德之所以無法呼吸，是因為吸入致命劑量的芬太尼導致心臟不適。

此外，蕭文要求撤告，因為佛洛伊德的初步屍檢報告中，同樣顯示他體內有過量的芬太尼，加上其本身就有病，「無從判斷呼吸出現障礙是壓頸還是身體問題造成」。

►東西這樣買最划算

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
館長台中VLOG驚曝「尊龍KTV腥內幕」：3年前恥辱跟台中人
快訊／上海再增1例「台灣輸入」確診
快訊／大熊貓寶寶圓仔妹名字出爐　保育員曝命名過程
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

學徒寄宿學習「搞上美豔廚師娘」　悲慘廚師遭下藥3月…整個胃塞爆安眠藥！

俄14歲少女生完「抱女寶寶開心亮相」　10歲男友捧花接出院…甜吻準備當爸媽！

裝屍袋2hrs密封！她遭宣布「急救不治」送殯儀館　拉開袋子竟在「瞪大眼呼吸」

才開一角腐臭味爆棚！她拍抖音「撿海邊行李箱」　以為發大財…竟是2具凹折屍

2童開玩笑誣陷…父母怒報仇　好心司機遭「鐵棍性侵」擊碎頭骨亡

佛洛伊德屍檢「體內過量芬太尼」　白人警要求撤告：他本來就有病！

川普救經濟允「緩繳薪資稅」促銷費　商業團體反對

Google、臉書海底電纜計畫正式「棄港」　改連台灣菲律賓

蘋果市值完勝179國GDP成「第8富國」　美國科技股首超全歐洲

阿聯正式終止抵制以色列　開啟兩國商務往來大門

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

調皮萌娃解尿布媽黏回正確位置　下秒他露得意笑容：我又解開囉

《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼病逝！　享年43歲

Lulu闖金鐘收「鍍金禮物」：什麼爛東西！　突擊ETtoday遇男粉表白「單膝下跪送花」

坎坷男豆漿店成焦屍無人辦後事　神秘暖心董娘：我來送他一程！

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

2童開玩笑誣陷…父母怒報仇　好心司機遭「鐵棍性侵」擊碎頭骨亡

佛洛伊德屍檢「體內過量芬太尼」　白人警要求撤告：他本來就有病！

川普救經濟允「緩繳薪資稅」促銷費　商業團體反對

Google、臉書海底電纜計畫正式「棄港」　改連台灣菲律賓

蘋果市值完勝179國GDP成「第8富國」　美國科技股首超全歐洲

阿聯正式終止抵制以色列　開啟兩國商務往來大門

模里西斯「漏油事件」爆40年最大抗議！　7萬人上街要總理下台

法國單日增5453例破30萬確診！　全球近84萬死

法27歲女印度聖橋拍裸片被逮！　竟為「推銷生意」最高3年徒刑

捷克議長訪問團包機布拉格起飛　自製「台捷友好」徽章

最大6.7吋iPhone 12維持三鏡頭　4款超精準模型機曝光

河智苑最愛！女星靠檸檬水「凍齡」　喝太多小心4大副作用

陳吉仲：國產豬肉100%不用萊克多巴胺　消費通路強制標示產地國

美國兩棲攻擊艦「美利堅號」現身台灣東部？　軍方：全盤掌握

9/1起機場改採「咽喉唾液」篩檢　「清喉嚨吐口水」即完成採檢！

巴薩還不想放人　梅西拒參與病毒檢測、季前訓練去意已決

大貓熊「圓寶」雙眼發育速度不同　預計年底跟媽亮相！

台中貨車碰撞轎車...車頭撞爛全毀！雞、鵝全噴出撒落一地　釀2傷

美豬牛進口資訊不公開　青年質疑蔡英文：是對待未來世代的方式？

嘉義縣路跑健走活動千人參與　翁章梁籲運動認識嘉義

比基尼正妹到水上樂園玩水　走進男更衣室...所有人崩潰了

國際熱門新聞

女「穿黑內衣光屁股」加油...民眾全看傻

她報名「集體自殺」　卻遭主辦者奪財殺害

擁3辣妻＋8情人！66歲富豪「每天換房睡」爽翻

捷克訪問團包機起飛　自製「台捷友好」徽章

法27歲女印度橋上「商業裸拍」　恐坐3年牢

死囚姦殺10歲童「毒藥注射」伏法

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

恐怖實驗！猴遭鐵條鎖喉、犬插管灌藥

就快退休！美CIA高官「新婚後自轟」慘死

辣空姐倒立開腿！挑戰高難度「體位」

機智醫師罷工！急診患者遭「拒收」命喪黃泉

老婆死4天裸身腐爛　他隱瞞睡身邊

「史上最強核武」沙皇炸彈爆炸影像首曝光！

撞見「老公和婆婆」床戰！她怒報警

更多熱門

相關新聞

川普允緩繳薪資稅救經濟　反對聲浪起

川普允緩繳薪資稅救經濟　反對聲浪起

美國總統川普政府今天允許雇主暫緩代扣員工薪資稅，挹注社會安全信託基金。這項構想不但商業團體不樂見，還可能給共和黨帶來麻煩，民主黨也已表示此舉將影響到退休福利。

改連台、菲！Google、臉書海底電纜棄港

改連台、菲！Google、臉書海底電纜棄港

安倍因病辭職　專家：會影響台灣

安倍因病辭職　專家：會影響台灣

死囚姦殺10歲童「毒藥注射」伏法

死囚姦殺10歲童「毒藥注射」伏法

劉仕傑：不趁美豬拉近台美關係是缺乏戰略

劉仕傑：不趁美豬拉近台美關係是缺乏戰略

關鍵字：

佛洛伊德壓頸佛洛伊德之死美國警察

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

Keanna胖7公斤「上圍激增」！

中彈後43小時　館長首現身曝照片

前拓荒者明星球員羅賓森逝世享年53歲

館長槍擊後首直播　助理曝現況

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

3霸狂打運將被4援軍逆轉　2濺血倒地1下跪求饒

坎坷男燒成焦屍今出殯　學弟下跪痛哭：下輩子再還

放話「灌藥館長老婆」！屁孩下場慘了

草叢撈出巨大陸蟹　她想吃遭阻止

醫：目前沒其他病人可比對館長狀況

9月運勢爆棚TOP4星座公開！

台中林酒店老鼠多到要填表！複查再罰6萬

肛門爆血！男大生羞認「鋼鐵砲彈」整顆塞　醫一照傻了：夾不出來

館長案槍手　傳替「竹聯雷堂」辦事

更多

最夯影音

更多
Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ
賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面