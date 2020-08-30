佛洛伊德屍檢「體內過量芬太尼」　白人警要求撤告：他本來就有病！

▲佛洛伊德案的四名涉案員警（由左上順時針至左下分別為蕭文、陶杜、萊恩、昆恩）。（圖／路透下同）

記者陳亭伃／綜合報導

引發美國民眾高度不滿的「佛洛伊德之死」，讓5月份的美國境內在疫情之外幾乎人人情緒沸騰，死者佛洛伊德當時遭到白人警察蕭文（Derek Chauvin）單膝壓頸8分鐘致死，事件進入到法律程序中，明尼蘇達州檢方28日對於4名涉案警方尋重罰，然而蕭文卻提出要求撤告，認為「佛洛伊德本來就有病」。

綜合外媒報導，壓制佛洛伊德的員警蕭文，要求辯護律師駁回法官對他的謀殺指控，認為佛洛伊德本身就有使用毒品，且對人有不當使用武力，才造成最終局面。根據呈交到法院的文件則顯示，蕭文當時無視路人的勸說，持續對佛洛伊德壓頸，且當時他已經被上手銬，根本沒有反抗能力。

▲佛洛伊德之死引發全美人民情緒沸騰。

佛洛伊德之死事件，在全美造成極大的轟動，警民關係一度緊繃，好不容易冷卻下來後，又爆出蕭文的辯護律師試圖想要將佛洛伊德的死因歸咎在「吸毒」之上。蕭文的律師在法庭文件中提到，佛洛伊德之所以無法呼吸，是因為吸入致命劑量的芬太尼導致心臟不適。

此外，蕭文要求撤告，因為佛洛伊德的初步屍檢報告中，同樣顯示他體內有過量的芬太尼，加上其本身就有病，「無從判斷呼吸出現障礙是壓頸還是身體問題造成」。

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