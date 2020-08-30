哈利梅根要回英國了！黛安娜60歲冥誕雕像落成　盼解兄弟心結

▲哈利王子與妻子梅根。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）4月卸下皇室成員身分，遠飛到美國洛杉磯定居。外媒爆料指出，哈利夫婦明年有望返回英國居住至少半年，目的是為了參加由哈利主辦的「永不屈服」慈善運動會、皇家閱兵儀式與黛安娜王妃60歲冥誕的雕像落成儀式。

根據《每日郵報》報導，哈利夫婦傳記《尋找自由》（Finding Freedom）作者斯科比（Omid Scobie）爆料指出，他們可能會在2021年春夏返回英國短暫定居至少半年。主要原因是哈利主辦的「永不屈服」（Invictus Games）慈善運動會將在3月舉行，6月有皇家閱兵儀式，加上黛安娜王妃60歲冥誕的雕像落成儀式將在7月1日舉辦。

▲哈利王子與妻子梅根在洛杉磯進行慈善活動。（圖／路透）



黛安娜王妃雕像是威廉王子與哈利在2017年合作的計畫，2021年7月1日將在肯辛頓宮花園落成，是為了慶祝黛安娜王妃60歲冥誕，也是為了紀念她逝世20周年。知情人士透露，這項計畫有望能夠撫平威廉與哈利之間的裂痕。

斯科比也說，儘管哈利夫婦會短暫回到英國定居，但兩人並不回恢復王室的任務，因為對他們來說，加州已經有他們永遠的家。有鑑於新冠肺炎疫情影響，兩人目前都待在洛杉磯進行社區慈善活動，若是旅行管制放鬆後，兩人可能會再繼續進行各種跨國工作。

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