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2童開玩笑誣陷…父母怒報仇　好心司機遭「鐵棍性侵」擊碎頭骨亡

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▲▼俄羅斯貨車司機遭誣陷性侵。（圖／翻攝自Facebook／Candido Batista）

▲貨車司機席瓦堅遭誣陷性侵。（圖／翻攝自Facebook／Candido Batista）

記者張方瑀／編譯

俄羅斯一名48歲的貨車司機受一對父母所託，幫忙載兩名女童到保母家，沒想到女童回家後，竟然開玩笑地跟媽媽說，這名司機撫摸她腰部以下，對此話信以為真的媽媽立刻找來朋友替女童報仇，不但拿金屬鐵棍性侵這名司機，最後還用這根鐵棍重擊他的頭部致死。

根據《每日郵報》報導，住在斯維爾德洛夫斯克州（Sverdlovsk）的貨車司機席瓦堅（Dmitry Chikvarkin）答應一對父母要求，協助載送一對分別為10歲與3歲的女童到保母家。

結果10歲女童竟開玩笑地跟3歲女童的25歲母親杜納耶娃（Valeria Dunaeva）說，席瓦堅撫摸了她們腰以下的部位，信以為真的媽媽立刻告訴伴侶，也就是10歲女童的父親查賓（Sergey Chabin）。

怒氣衝天的兩人立刻找來3名友人，假扮成警察的樣子襲擊了席瓦堅，當地警方表示，「他們先用一根金屬鐵棍性侵席瓦堅，再用這根鐵棍重擊他的頭部，導致頭骨碎裂。」就連在一旁要阻止的保母都被打傷。據了解當這群人離開時席瓦堅還活著，最後仍傷重不治身亡。

席瓦堅的朋友表示，他自己有一名6歲的女兒，絕對不會傷害任何孩子。警方調查後發現，兩名女童只是在開玩笑，對席瓦堅的性騷擾指控都是謊言。現在杜納耶娃、查賓和1名同夥已經被捕，另外兩人還在逃，他們可能面臨20年刑期或終身監禁。

Horrific. Killed after girls 'invented claims he had touched them'

Daily Mail 發佈於 2020年8月28日 星期五

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