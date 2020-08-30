王毅訪問前「德議員急上書政府」　提敏感問題…點破：中國失去信任夥伴資格！

▲德國外交部長馬斯將與中國外交部長王毅會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

中國外交部長王毅25日開始進行歐洲之行訪問，將陸續訪問義大利、荷蘭、挪威、法國、德國等，如今在訪德前夕，德國聯邦議會人權委員會3名議員，特別上書給德國外交部長馬斯（Heiko Maas），認為中國已經喪失「值得信賴夥伴」的資格。

根據《德國之聲》報導，德國聯邦議會中的主席延森（Gyde Jensen）、長年關注中國人權議題的委員會發言人鮑澤（Margarete Bause）及人權問題資深議員布蘭德（Michael Brand）認為，兩國外交部長會面，應該只專注在雙邊交流與交換國際關係看法，不能被中國當作「影響力的宣傳」。

信中更提到香港議題，已經中國在內政、外交方面的策略，認為中國「貶民主的行為」與歐洲民主價值觀背道而馳，已經喪失成為值得信賴夥伴的資格。

而在中美關係緊繃之際，中國積極拉攏歐洲關係，同樣擔心歐洲成為美國的盟友，中國外交部發言人趙立堅表示，新冠疫情以來，中國外交部長首次出訪，得到許多國家的熱烈歡迎，充分體現了中歐關係的熱絡與重視。德國總理梅克爾28日則表示，中德雙方應該保持對話，如氣候問題、香港問題等都可以納入交換意見的議題。

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