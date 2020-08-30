蘋果市值完勝179國GDP成「第8富國」　美國科技股首超全歐洲

▲蘋果富可敵國。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國銀行全球研究報告指出，美國因出現超大型科技公司的關係，科技股近10年發展快速，已邁入新的里程碑，是直突破9.1兆美元，首次超越整個歐洲科技股，包括英國和瑞士在內市值合計8.9美元的規莫。2007年當時，歐洲股市規模還是美國的4倍大。

根據美媒「CNBC」報導，美國逐漸聚焦在5間超大型科技公司上，因而使得美國科技股市場大於歐洲，讓部分市場分析師趕到憂心。5間最大的公司分別為蘋果、微軟、 Alphabet（谷哥母公司）、亞馬遜和臉書，這些公司今年1月佔標普500指數的17.5％，隨著2019冠狀病毒疫情爆發，他們的占比迅速來到逾20％，光蘋果（Apple）的市值就超過2兆美元。

以國際貨幣基金（IMF）2019年刊出的186國GDP排名來看，蘋果市值甚至比義大利全國GDP還高，也高過加拿大、澳洲甚至南韓等國，而且竟能排入全球前8。

亞馬遜（Amazon）的市值暴漲幅度更是其中之最，儘管90年代已成為電子商務的領頭羊，但雲端運算才是把該公司帶上天際的轉捩點。截至本周四（27日），亞馬遜的市值已是2010年8月的20倍。

美國在這方面超越歐洲，也反映了兩地的整體發展狀況。2010年至今，標普500成長幅度將近200％，但這10年間道瓊歐盟50指數（Euro Stoxx 50）僅成長了13.4％，英國的FTSE 100指數更只略漲不到11％。

不過該篇報導僅衡量公司的股權價值，並未包括現有債務。此外，美國科技股也包蘭大型國際業務，並不是從美國經濟中獲取所有收益。