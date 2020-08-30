　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

模里西斯「漏油事件」爆40年最大抗議！　7萬人上街要總理下台

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 日本散裝貨輪Wakashio號在印度洋島國模里西斯外海觸礁擱淺。（圖／路透）

▲日本散裝貨輪Wakashio號在印度洋島國模里西斯外海觸礁擱淺。（圖／路透）

文／中央社路易港29日綜合外電報導

日本散裝貨輪上個月在模里西斯外海觸礁擱淺，大量重油外洩汙染其秀麗印度洋沿岸，高達7萬5000名模里西斯民眾今天在首都路易港上街抗議，不滿政府處理遲緩導致汙染擴大。

日本散裝貨輪若潮號（MV Wakashio）於7月25日在模里西斯東南岸外海觸礁擱淺，外洩逾1000噸重油等燃油至海面上，汙染珊瑚礁、紅樹林並危害眾多物種。

在若潮號斷裂成兩截後，較大部分船身被拖至深海處擊沈，但較小部分船身仍擱淺在珊瑚礁上。尋常老百姓洛雷特（Jean Bruneau Laurette）號召民眾上街抗議，他已成為膽敢反對總理賈諾斯（Pravind Jugnauth）的眾多英雄之一。

海洋安全專家洛雷特表示，模里西斯政府掩飾燃油外洩真相。他已提起訴訟，控告環境部。法新社記者表示，高達7萬5000名抗議群眾聚集在首都路易港（Port Louis）市中心大教堂前廣場上，這是40年來最大規模示威抗議。

許多抗議民眾穿上代表哀悼的黑色服飾。在至少34頭瓜頭鯨在重油外洩地點附近被發現死亡或重病後，民眾的憤怒沸騰到極點。

漁業部長莫杜（Sudheer Maudhoo）先前表示，牠們（瓜頭鯨）身上或呼吸系統內並無碳氫化合物殘跡。一名35歲抗議民眾勒安（Jocelyne Leung）告訴法新社：「這場集會是要傳達一項訊息，告訴總理賈諾斯，他搞砸了。」

反對黨「三M黨」（MMM）第2號人物甘尼斯（Ajay Gunness）表示：「這是公民示威抗議，首次聚集這麼龐大群眾。」許多抗議民眾手持國旗並高唱國歌，要求賈諾斯下台。

當局以及來自日本和英國的專家，仍在調查重油外洩對模里西斯造成生態損害的真正程度。島國模里西斯的經濟極度仰賴觀光業。模里西斯人口約130萬，其中很多人靠觀光業和漁業維生。總理賈諾斯否認在處理燃油外洩事故上犯下任何失誤。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
館長案槍手傳替「竹聯雷堂」辦事　2條件十分符合！被選當執行者
林采緹解放巨胸拉近一看疑走光！　「深色陰影」真相揭曉
喜事變喪事！山西飯館「80大壽宴」中坍塌　20死28輕重傷
館長案槍手自首後「狂打99通」電話給她！　王牌律師費曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Google、臉書海底電纜計畫正式「棄港」　改連台灣菲律賓

蘋果市值完勝179國GDP成「第8富國」　美國科技股首超全歐洲

阿聯正式終止抵制以色列　開啟兩國商務往來大門

模里西斯「漏油事件」爆40年最大抗議！　7萬人上街要總理下台

法國單日增5453例破30萬確診！　全球近84萬死

法27歲女印度聖橋拍裸片被逮！　竟為「推銷生意」最高3年徒刑

捷克議長訪問團包機布拉格起飛　自製「台捷友好」徽章

辣空姐倒立開腿！挑戰高難度關置物櫃「體位」...同事目睹全叫好

幾乎脫光！女「穿黑內衣、光屁股」自助加油...民眾全看傻

遊艇加油瞬間爆炸！一團火球竄出...比基尼女被彈飛墜海

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

調皮萌娃解尿布媽黏回正確位置　下秒他露得意笑容：我又解開囉

《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼病逝！　享年43歲

Lulu闖金鐘收「鍍金禮物」：什麼爛東西！　突擊ETtoday遇男粉表白「單膝下跪送花」

坎坷男豆漿店成焦屍無人辦後事　神秘暖心董娘：我來送他一程！

《黑豹2》原定2022年5月上映！　「反派和副標都想好」卻痛失查德威克鮑斯曼

Google、臉書海底電纜計畫正式「棄港」　改連台灣菲律賓

蘋果市值完勝179國GDP成「第8富國」　美國科技股首超全歐洲

阿聯正式終止抵制以色列　開啟兩國商務往來大門

模里西斯「漏油事件」爆40年最大抗議！　7萬人上街要總理下台

法國單日增5453例破30萬確診！　全球近84萬死

法27歲女印度聖橋拍裸片被逮！　竟為「推銷生意」最高3年徒刑

捷克議長訪問團包機布拉格起飛　自製「台捷友好」徽章

辣空姐倒立開腿！挑戰高難度關置物櫃「體位」...同事目睹全叫好

幾乎脫光！女「穿黑內衣、光屁股」自助加油...民眾全看傻

遊艇加油瞬間爆炸！一團火球竄出...比基尼女被彈飛墜海

女老師愛工讀生被甩　怒罵副教授：包庇渣鵝射後不理！代價出爐

Google、臉書海底電纜計畫正式「棄港」　改連台灣菲律賓

蘋果市值完勝179國GDP成「第8富國」　美國科技股首超全歐洲

洋基「四割男」傷癒歸隊　洋基趁大都會再見暴投止7連敗

黃子佼自曝防蚊密招「帶老婆出門」　醫揭容易被叮「三狀況」

雷達夯錶新增7亮色皮錶帶　輕鬆換秒變新款

林采緹運動解放巨胸…拉近一看遭疑走光！　「深色陰影」真相曝光

快訊／山西飯館突坍塌「29人被壓死」　他80歲壽宴變喪事：老婆滿臉血

NBA罷賽後開響復賽第一砲　公鹿一哥轟28分擊敗魔術晉級

007龐德坐駕推出「兒童大玩具車版」！賣174萬當小特務要先有錢

黃沐妍穿激短褲「開腿大跌」！　後製小草莓太慢遮…網驚：看光了

國際熱門新聞

女「穿黑內衣光屁股」加油...民眾全看傻

她報名「集體自殺」　卻遭主辦者奪財殺害

擁3辣妻＋8情人！66歲富豪「每天換房睡」爽翻

捷克訪問團包機起飛　自製「台捷友好」徽章

法27歲女印度橋上「商業裸拍」　恐坐3年牢

死囚姦殺10歲童「毒藥注射」伏法

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

恐怖實驗！猴遭鐵條鎖喉、犬插管灌藥

辣空姐倒立開腿！挑戰高難度「體位」

老婆死4天裸身腐爛　他隱瞞睡身邊

就快退休！美CIA高官「新婚後自轟」慘死

撞見「老公和婆婆」床戰！她怒報警

「史上最強核武」沙皇炸彈爆炸影像首曝光！

機智醫師罷工！急診患者遭「拒收」命喪黃泉

更多熱門

相關新聞

千噸燃油灌海洋！13海豚屍體飄惡臭

千噸燃油灌海洋！13海豚屍體飄惡臭

日本貨輪「若潮號」日前在印度洋島國模里西斯觸礁，導致上千噸燃油流入海洋中，蔚藍的海面被黑色的油汙瞬間覆蓋。截至當地時間26日，已有至少13頭海豚被發現死在事發地點附近的海灘上，屍體散發著燃油的味道。

日貨輪擱淺「船身斷兩半」畫面曝光

日貨輪擱淺「船身斷兩半」畫面曝光

為連Wi-Fi駛近模里西斯觸礁！日貨輪替船員慶生引漏油

為連Wi-Fi駛近模里西斯觸礁！日貨輪替船員慶生引漏油

日貨輪擱淺外洩　模里西斯居民用頭髮吸油汙

日貨輪擱淺外洩　模里西斯居民用頭髮吸油汙

模里西斯「油汙染成黑海」　日政府陪貨輪事主出面

模里西斯「油汙染成黑海」　日政府陪貨輪事主出面

關鍵字：

模里西斯

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

Keanna胖7公斤「上圍激增」！

中彈後43小時　館長首現身曝照片

館長槍擊後首直播　助理曝現況

3霸狂打運將被4援軍逆轉　2濺血倒地1下跪求饒

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

醫：目前沒其他病人可比對館長狀況

前拓荒者明星球員羅賓森逝世享年53歲

9月運勢爆棚TOP4星座公開！

草叢撈出巨大陸蟹　她想吃遭阻止

肛門爆血！男大生羞認「鋼鐵砲彈」整顆塞　醫一照傻了：夾不出來

台中林酒店老鼠多到要填表！複查再罰6萬

放話「灌藥館長老婆」！屁孩下場慘了

槍手心已決要館長死！他曝躲死關鍵

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

更多

最夯影音

更多
Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ
女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面