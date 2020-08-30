公股銀辦「兆元振興」專案成績嚇嚇叫　核准額度破千億元

▲合庫總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

政府政策宣示，為扶植六大核心產業發展，推動「兆元振興方案」已經超過一個多月，成績也陸續出爐，公股銀行放款已經超過千億元，其中像是合庫、兆豐銀與台銀等都已經取得相當的成績。

所謂六大核心產業，包含資訊數位產業、資安系統產業、生物醫療科技產業、國防戰略產業、綠能產業及民生戰備，並使其與國際鏈結布局、具創新或者企業轉型。

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自今年7月1日起到明（2021）年6月30日止，政府推動兆元振興方案，協助協助從事投資或轉型升級之企業取得研發新產品或新技術、購置營業場所、機器設備、智慧財產權及營運週轉金等所需之資金，並得視情況需要移送中小企業信用保證基金保證，成為中小企業轉型升級的加速器；利率為中華郵政一年期機動利率加碼不超過2個百分點大約是2.81%，對於尋求發展、企業轉型的企業極大幫助。

合庫核准額度已破400億元 成績傲人

至今公股銀行成績也逐步出爐，合庫表示，其兆元振興融資方案提供優惠利率，透過全國270家營業據點，協助客戶取得資金，短短一個月內核准400億元，協助企業超過1500家，在九大公股銀當中表現相當亮眼。兆豐銀也不遑多讓，自七月開辦兆元振興融資方案以來，也協助近千家（982家）企業取得新核准的額度，總額度也超過了329億元。

100%的國營企業也相當拚，台銀表示，開辦以來的短短1個月內就已經核准額度255億元，隨著國內疫情趨緩，經濟逐步復甦，未來該項業績成長幅度將可望逐漸升溫；土銀則表示，身為100%的國營行庫，全力配合政府扶植產業，營造有利的融資環境及協助企業取得所需資金，並與企業建立長期夥伴關係，創造政府、銀行及企業三贏的局面，「兆元振興方案」目前推展成效良好，可望完成政府振興經濟、協助企業轉型升級目標。

而全國唯一專業的中小企業銀行台企銀則也取得亮眼的成績，根據台企銀的統計，自開辦以來也協助了2861家企業。