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台股資金轉向　大盤週漲幅TOP15低價股包辦7成

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8月台股持續在萬二以上區間震盪，資金也開始輪動至小型低價股。

圖、文／鏡週刊

儘管台股走上近30年高點，大盤仍持續上漲格局，進一步攤開近期的漲幅排行，不難發現過去擔任台股領頭羊的「電金大型股」，已出現疲弱，多數亮燈漲停的個股，多由股價不到50元的小型股包辦。

加權指數週五收盤12728點，週漲幅0.96%，不過，綜觀盤面重量權值股，除了台積電持續扮演領頭羊，股價續創新高，最高來到453.5元，其他大型股卻出現「疲乏」態勢。

本週大型電子股如大立光跌幅3.53%、鴻海跌幅近1%、聯發科跌幅達4.97%；在金融權值股方面，富邦金漲幅逾3%、國泰金小漲0.25%，但兆豐金、富邦金、中信金皆小跌約1%，呈現漲跌互見格局。

請繼續往下閱讀...

大型股休兵，資金明顯轉戰銅板族群。攤開近一週漲幅排行，屏除掉成交量不到千張的個股，前15名當中，就有高達11檔是股價不到50元的低價股，這11檔的平均成交量也高達萬張以上。

這些個股包括：訊達、科風、圓展、僑威、佳總、廣寰科、安鈦克、聰泰、憶聲、聯嘉及盛達，其中，系統整合公司訊達的週漲幅，更達35%。

台新投顧副總黃文清表示，7月主要以台積電、聯電等電子權值股領漲，8月由於資金派對持續，不過明顯發現轉至低基期、低位階族群，帶動傳產股、中小型股有強勢表現，然而，台股在萬二區間震盪已長達2個月，當前操作切忌追高，特別是小型股雖然拉的快，但相對跌的也快，選股上別看股價低就搶買，務必回歸基本面觀察，算出合理價位，畢竟股價低，不代表便宜。

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