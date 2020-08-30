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後疫情時代理財術　投資人布局下個復甦階段掌握3關鍵

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,南韓,口罩。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情肆虐全球，投資人布局下一個復甦階段應留意3關鍵重點。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

疫情再起隱憂、中美摩擦升溫為金融市場增添變數，但疫情研發進展、各國財政措施支撐股市表現，瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，全球股市有望持續走高，但投資人在布局下一個復甦階段時，需要注意3大關鍵重點。

儘管中美關係緊繃，但在第一階段經貿協議上，中國商務部此前表明期望加強合作，美方也對中方採購大豆及玉米等表示滿意。瑞銀認為，兩國貿易風險可能加劇市場震盪，但無損全球股市繼續上漲的動力。

請繼續往下閱讀...

瑞銀提醒，在布局下一個復甦階段時，投資人應注意3大重點。首先是「再平衡比重」，由於大盤科技股強勢領跑，投資人應考慮多元化投資於因疫情而起的趨勢，如自動化、機器人。

第二是「尋找價值」，當全球經濟開始復甦，相對落後及便宜的週期性和價值型股票等將受到青睞。瑞銀偏好美國中盤股，當經濟復甦力度增強及擴大，相關股票有望收復失地；長期來看，瑞銀分析，美國市值較小的股票的表現傾向優於大盤股。

舉例來說，在1999年12月到2019年12月期間，標普500指數上漲225%（每年6.1%），而羅素中盤指數期間上升469%（每年9.1%），羅素2000小盤股指數則漲338%（每年7.7%）。

第三為「避重就輕」，瑞銀指出，貿易關係只是影響美國大選的眾多議題之一，雖然距離投票還有2個多月，但政壇裡的變數太多，許多投資人也想把政治因素在投資組合中剔除，因此提出一些與大選議題相對隔絕的美國股票，涉及通訊服務、消費必需品及遠離監管焦點的科技板塊。

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