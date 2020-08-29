經濟部軟硬整合打造智慧化產線　助攻傳產業者轉型接軌國際

▲經濟部工業局推動智慧機械產業軟硬體整合，助攻傳統產業升級轉型。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧/台北報導

為促進國內傳統產業升級轉型與接合國際趨勢，經濟部工業局推動智慧機械產業軟硬體整合，將傳統產線老師傅的加工經驗與生產參數數位化，建置智慧化產線，實現智慧彈性生產排程與加工，以期活化台灣傳統產業，以更優異的競爭力，搶佔國際智慧製造產值領先地位。

經濟部工業局近年推動「智慧機械產業接軌國際推動計畫」，藉由系統整合業者協助國內製造產業導入接軌「國際通訊介面標準」之「智慧製造解決方案」，提升產業國際競爭力，站穩產業供應鏈市場。

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官員指出，藉由系統整合業者(SI)，透過自行研發智慧製造管理軟體，協助國內傳統產業廠商，整合產線機台設備聯網並導入國際通訊介面標準，將傳統產線老師傅的加工經驗與生產參數數位化，建置智慧化產線，實現智慧彈性生產排程與加工並具接軌國際能量。

智慧機械產線如何打造彈性製造系統優勢？官員指出，透過模具智慧製造管理軟體，實現智慧排程、加工程式管理等功能，使模具交期縮短40%、機台稼動率提升至85%以上，有效降低產品在製程中的人為疏失和設備耗損率。

經濟部強調，透過智慧製造導入的成功應用經驗，讓有心朝數位化、智慧化發展的廠商更有動力投入數位轉型，為臺灣產業邁向數位轉型之路，注入新的活水，促成智慧機械與智慧製造國際交流，帶動整體產業智慧升級。