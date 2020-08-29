法史上第2大現金搶案！里昂運鈔車駛離銀行　秒被包夾「劫走3億」

▲法國法蘭西銀行（Bank of France）。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

法國第三大城市里昂（Lyon）28日上午發生銀行運鈔車搶案，一輛裝甲運鈔車在駛出法蘭西銀行（Bank of France）里昂分行之後，隨即被數名武裝搶匪盯上，對方在發動攻擊後劫走900萬歐元（約新台幣3.15億元）現金。此次事件也是法國史上金額第2高的現金竊盜案。

綜合法新社等外媒報導，事發於當日上午9時左右，隸屬於魯密斯（Loomis）保安公司的運鈔車遭到武裝份子襲擊，兩輛貨車前後包夾運鈔車，對方先是恐嚇運鈔車司機後，接著竊取車上現金，隨即乘車逃離現場。目前當地警方及專家已介入調查。

魯密斯執行長特雷希（Michel Tresch）事後受訪表示，這是一場大膽的襲擊行動，地點還位在市中心，但所幸運鈔人員並沒有受到傷害。據悉，當時3名在現場的員工將於31日接受心理諮詢治療。

此案是法國自2009年以來金額第2高的現金搶案。當年搶匪托尼穆蘇林（Toni Musulin）盜走1160萬歐元，當局事後成功追回大多數現金。

▼嫌犯逃逸車輛事後被發現被遺棄在一處小巷內，起火燃燒。