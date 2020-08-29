安倍也難逃鼠年魔咒！日本史驚人巧合：主辦奧運「首相必輪替」

▲日本每逢國內舉辦奧運就會出現首相輪替，更被稱為是奧運魔咒。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本首相安倍晉三28日閃電宣布舊疾復發將請辭，引發全球熱議。然而日本2020年不但因受疫情影響，東奧被迫延期，連首相都因病請辭，可以說是極大動盪的一年。日媒《日刊體育》就整理出日本的「鼠年魔咒」與「奧運主辦魔咒」，原來日本每逢國內舉辦奧運都會出現首相輪替，且二戰後歷經的6次鼠年中，就有5次出現首相輪替的情形。

根據《日刊體育》報導，日本每逢舉辦奧運，該年就會出現首相輪替。1964年東京首次舉辦奧運，時任首相池田勇人被確診罹患喉頭癌，因此入院治療，並在1964年東京奧運閉幕式隔日表態請辭，並由安倍晉三的外叔父佐藤榮作接任。1972年札幌舉辦冬季奧運，同年6月佐藤榮作表態請辭，同年7月田中角榮內閣誕生。長野縣1998年舉辦冬季奧運，時任首相橋本龍太郎請辭，由小淵惠三接任。

▲安倍晉三二度請辭首相一職。（圖／達志影像／美聯社）



不僅如此，二戰後共有6次鼠年，然而日本卻有5次都歷經首相輪替，就連唯一一次沒有出現首相下台的1984年，執政黨自民黨內部都出現嚴重的派系鬥爭，一度引發騷動。日本前首相片山哲內1948年內閣總辭，同年誕生蘆田均內閣，但蘆田均卻在同年10月也內閣總辭，由吉田茂接任。安倍晉三的外公岸信介1960年請辭首相，由池田勇人接任。1996年，首相村山富市請辭，由橋本龍太郎接任。2008年，首相福田康夫請辭，由現任副首相麻生太郎接任首相。如今2020年，安倍晉三更是再度因病請辭首相一職。

適逢鼠年，日本原本要在2020年舉行第二次東京奧運，安倍晉三也將此視為自己的重要政績，積極推動，甚至在2016年里約奧運閉幕式上扮演馬力歐，在各場合充分展現經營東京奧運的決心，沒想到卻遇上新冠肺炎疫情爆發，東奧被迫延期，就連他自己也舊疾復發，提早下台。