新北房價比新台北便宜！　「雙北戰」內行人曝1點：一樣爛

▲即便都在北部，台北市的房價依然高於新北市很多。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣的「南北戰爭」始終都是爭論不休的議題，戰火也延燒到台北市和新北市之間，有網友提出交通違規、房價、人民溫暖來做比較，「綜觀來講台北優於新北吧」。但近來卻聽到朋友討論，台北市路不好，比新北還要爛，此言論讓原PO感到困惑，「難道台北跟新北黃金交叉了嗎？」

原PO在PTT發文，台北市是台灣最尊絕不凡的區域，和台南高雄地理環境較不同，於是拿新北市來比較，因為兩地有共同生活圈。他分析，台北市人行道、自行車道比新北市多，「在新北市基本上都是跟其他車子，一起在馬路上拼命」；台北市的交通違規抓很嚴，只要違規就會開單，新北市就比較鬆。

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▲有網友認為，不管台北還是新北，都一樣很難停車。（圖／記者周宸亘攝）

原PO接著說，「新北就很有人情味，不像台北市冷冰冰，而且新北房子也比較便宜」，同樣的規格，新北只要1000多萬，但是台北要2000多萬，「綜觀來講台北優於新北」，但是近來卻聽到友人抱怨台北市路不好，讓他震驚「難道台北跟新北黃金交叉了嗎？」

多數人認為，台北市的房價真的比較貴貴，「這問題還要問，房價差那麼多，以為大家都盤子嗎」、「身為已租屋台北十年的新北人，覺得這明顯有差啦」。也有很多人認為，台北市的人行道很棒，「台北市就好在對行人友善，人行道好走多了」、「真的很愛台北的人行道跟自行車道」、「在台北走路舒服很多，對行人友善」。

也有其他網友表示，「新北一堆南部人上去的，的確有人情味」、「新北也要看第方，三蘆那邊實在可怕」、「台北跟新北差很多，台北多商業或軟體相關，新北就傳產」、「就算是台北市也是要看區啊」、「台北、新北一樣糟，停個機車都要找老半天」、「台北除了交通跟就業機會，其他都爛到爆」、「短期好但長期未必」。