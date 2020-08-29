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社會 社會焦點 保障人權

女攀岩高手未繫安全環關鍵曝！疑「思考路線」忘了　臉朝下墜落亡

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記者邱中岳／台北報導

北市1名女子29日跑到內湖運動中心戶外攀岩場，因持有「安檢卡」可自主訓練攀爬，但在連續攀爬2次之後，第3次駐足在攀岩牆前「思考路線」，疑似忘了繫上安全鎖扣導致意外發生。

▲▼警消獲報到場，緊急將墜落的蘇姓女子送醫搶救，最後仍宣告不治。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲現場還有蘇姓女子所留下的包包以及水壺。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，36歲的蘇姓女子是個電腦工程師，29日上午9時許獨自前往內湖運動中心攀岩，因蘇女是長年的攀岩老手，有申請可以自主訓練的安檢卡，所以當時並沒有教練陪同一起攀岩。

▲▼警消獲報到場，緊急將墜落的蘇姓女子送醫搶救，最後仍宣告不治。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警消獲報到場，緊急將墜落的蘇姓女子送醫搶救，最後仍宣告不治。（圖／記者邱中岳翻攝）

但當時女子攀岩時，一旁正好有4、5名學員在學習，墜落時現場3名教練也緊急報警處理，也發現女子身上並沒有安全措施，警方最後也緊急將人送往醫院搶救。

蘇女經過2個小時後仍宣告不治，警方也調閱監視器釐清案情中，館方人員則表示，蘇女長年都在內湖運動中心攀岩，當天連續攀爬2次，最後在攀爬第3次前，駐足在攀岩場前「思考路線」。

警方初步懷疑，因為思考時太過專注，所以才沒有注意安全措施「綁上安全扣」，運動中心成員也表示，攀岩時應該要綁上2條安全繩索確保，但蘇女墜落時並沒有扣上安全繩索。

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