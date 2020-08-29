自民黨擬下月15日選新黨魁接任安倍　各派系急推「自己人」！

▲自民黨預計於9月15日選出接任安倍的新任黨魁。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本首相安倍晉三因舊疾潰爛性大腸炎復發，28日閃電宣布即將請辭，而下一任自民黨黨魁會是誰，也引發外界熱議。據悉，這次的黨魁選舉將不會舉行黨員投票，而是會在參眾兩院議員總會投票選出新黨魁。據自民黨內幹部透露，目前正在協議新黨魁選舉日期，目標為9月15日。

根據《產經新聞》報導，安倍晉三28日在自民黨臨時幹部會議中向黨內提出請辭意願，而臨時幹部會議則決定將接任黨魁選舉方式與投開票時程相關事宜，交由幹事長二階俊博負責，並在9月1日總務會中正式決定。一直以來輔佐安倍的官房長官菅義偉，目前在黨內聲浪最高，另外包含石破茂等人也已主動表態出馬。

由於安倍晉三此次為任內請辭，因此適用於參眾議員總會內部舉行選舉的模式，也就是可省略黨員投票過程，而接任者則將接續安倍完成剩餘的1年任期。事實上，如果黨魁選舉包含黨員投票，候選人勢必需要進行大規模的全國造勢活動拉票，屆時將耗費過多時間。此外，受到新冠肺炎疫情影響， 黨內部也認為，目前沒有多餘精力再去舉辦黨員投票。

根據自民黨內部消息指出，將於9月15日舉行參眾議員總會，並於當天完成新任黨魁選舉的投開票。然而距離9月15日僅剩2週，自民黨內部各派系也紛紛忙著推出自家人參選。