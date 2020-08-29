5歲男童想當清道夫！暖心父母聯合市府送上生日大驚喜

▲鮑威爾喜歡清潔車，從小立志當清潔工。（圖／翻攝自Ansa Environmental Services Ltd臉書）

實習記者簡立宇／綜合報導



職業不分貴賤，只要能在那個行業發光發熱，都讓人敬佩！英國有一位5歲小男孩鮑威爾（Beau Powell），只要看到路上的清潔車就會無比沉迷，因此立志當街道清潔工。爸媽並沒有對他的興趣做出好惡判斷，反而在他生日時串通市政府，讓兒子穿上小小反光背心，體驗清潔工的一天。

根據《太陽報》報導，鮑威爾的爸媽分別是33歲的麥特（Matt）和32歲的珍（Jen），他在8月3日度過了永生難忘的5歲生日，因為那天早晨，開著大型清潔車的叔叔來敲門了，他們邀請鮑威爾參加「一日小小清潔工」的體驗。

擔任兒科護理師的珍表示，「鮑威爾從小只要看到清潔車，就會露出著迷的神情。他在學校跟老師說，他長大後想要當道路清潔工！」每年鮑威爾都很期待生日的到來，然而因為疫情，今年不能辦得太盛大，因此有朋友開玩笑地建議珍「何不聯絡市政府」給鮑威爾一個清潔工體驗驚喜。

市政府答應了珍的請求，委請清潔公司派出3名清潔工以及1台清潔車前來支援。生日當天，不只鮑威爾的祖父母都前來，附近鄰居也都到街上看他完成這場充滿意義的「生日體驗」。

環境服務公司（Ansa Environmental Services Ltd）的總經理凱文•梅林（Kevin Melling）表示，「很少接到這樣的請求，現在很少年輕人願意來做道路清潔工的工作了。希望未來幾年他仍願意將清潔工當成他的志願！」