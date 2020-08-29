　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

防疫神國！北韓令「無情槍殺」接近朝中邊境者　只為防堵病毒入侵

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北韓發佈公文，若居民接近邊境1公里內，將遭槍殺。（圖／達志影像）

▲北韓發佈公文，若居民接近邊境1公里內，將遭槍殺。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

世衛組織駐平壤代表薩爾瓦多證實（Edwin Salvador），北韓（朝鮮）目前仍是新冠肺炎（COVID-19）零確診的防疫強國，隔離超過3萬多民眾，最後皆陰性。不過有消息指出，北韓當局為徹底防範病毒透過一切手段入侵，竟然下令禁止居民接近與中國接壤的邊境線1公里處，違者不問理由、一律槍殺處決，如此鐵腕統治手段令人震驚。

根據《自由亞洲電台》（RFA）報導，有名來自北韓咸鏡北道的居民26日指稱，會寧市社會安全部該日上午向各居民轉達來自社會安全省的緊急佈告公文，表示若有人靠近朝中邊境1公里內，則一律射殺，「公文效力從該日0時起至新冠病毒從世界上消滅為止，朝中邊境沿線地區居民皆適用。」

該消息人士補充，公文主要是為了防堵邊境居民在與中國籍人士接觸後，不慎將病毒帶入國境內，「若有人執意叢中國收取金錢或物品而接近邊境沿線，則不論何人，一律射殺。」

該消息人士透露，會寧市社會安全部在轉達公文時補充解釋，「雖然病毒至今仍未在我國（北韓）傳播，但敵人們無時無刻欲從邊境，透過病毒達成滲透。」

▲▼北韓防疫人員在平壤火車站前為旅客消毒、量體溫。（圖／達志影像）

▲北韓防疫人員在平壤火車站前為旅客消毒、量體溫。（圖／達志影像）

會寧市隔著圖們江與中國接壤，該份公文具體適用範圍為咸鏡北道、平安北道、慈江道、兩江道等行政區。

公文嚴正警告，「若執意進入邊境1公里內而遭到槍殺，則沒有任何人需要為（你的）死亡負責！」

其實最近除了曾住在南韓京畿道金浦市的24歲脫北者金某重返北韓開城，媒體《Daily NK》透過北韓兩江道消息人士指出，有名定居在中國的北韓籍女性，在近期疫情爆發後非法渡過圖們江，重返三池淵市，令當局斷然決定封鎖三池淵市與惠山市，居民們不禁絕望表示，「是準備打算要餓死我們嗎？」

►防疫強國！北韓持續「零確診」隔離超過3萬人...篩檢全為陰性放回家

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
第4胎？　張柏芝外套遮不住「肚子凸起」！
《我的婆婆》蘇秉忠原本是「他」演！　鍾欣凌氣：為什麼
大頭貼就是攀岩…36歲女工程師墜落亡　父淚：那是她的最愛
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

毒殺「普丁政敵」納瓦爾尼動機曝！　反對派幕僚長：他們都計算過

法史上第2大現金搶案！里昂運鈔車駛離銀行　秒被包夾「劫走3億」

就快退休！美CIA高官「新婚後自轟」慘死　遺物發現SM道具、24把槍

安倍也難逃鼠年魔咒！日本史驚人巧合：主辦奧運「首相必輪替」

美死囚「姦殺10歲童」關21年伏法！　毒藥注射「血淹肺部」如溺斃

日政壇「鼠年魔咒」安倍也難逃！　每逢奧運主辦年就換首相

美國務卿、高層官員齊聲讚台開放美豬　呼籲快簽訂貿易協定

老婆死4天「裸身腐爛」！他隱瞞消息「睡屍體旁邊」滿屋濃濃惡臭

防疫神國！北韓令「無情槍殺」接近朝中邊境者　只為防堵病毒入侵

馬斯克新創舉！展示「晶片植腦」小豬...將打造「超級人類」

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

調皮老爹惡整帥兒「沒在客氣！」 他被可樂射臉...網：這就是父愛XD

館長主刀醫師曝「他一直拜託」！手術7小時...2周內有機會出院

超帥鮮肉深情酥麻高唱《想自由》 網全聽醉「狂重播」：這顏值可以

《以家人之名》凌霄尖尖初吻GET！　宋威龍托臉：想跟某個人生兩個小孩

館長遭23歲狂粉「猛轟3槍」畫面曝光！　中槍滾一圈跌落車外…蔡阿嘎9字應援

毒殺「普丁政敵」納瓦爾尼動機曝！　反對派幕僚長：他們都計算過

法史上第2大現金搶案！里昂運鈔車駛離銀行　秒被包夾「劫走3億」

就快退休！美CIA高官「新婚後自轟」慘死　遺物發現SM道具、24把槍

安倍也難逃鼠年魔咒！日本史驚人巧合：主辦奧運「首相必輪替」

美死囚「姦殺10歲童」關21年伏法！　毒藥注射「血淹肺部」如溺斃

日政壇「鼠年魔咒」安倍也難逃！　每逢奧運主辦年就換首相

美國務卿、高層官員齊聲讚台開放美豬　呼籲快簽訂貿易協定

老婆死4天「裸身腐爛」！他隱瞞消息「睡屍體旁邊」滿屋濃濃惡臭

防疫神國！北韓令「無情槍殺」接近朝中邊境者　只為防堵病毒入侵

馬斯克新創舉！展示「晶片植腦」小豬...將打造「超級人類」

周末再玩一波！梅莎狂「增胖」等變強颱　北台灣開學日迎雨彈

毒殺「普丁政敵」納瓦爾尼動機曝！　反對派幕僚長：他們都計算過

不斷更新／江國豪、魏碩成皆化解得點圈危機　首局中信0比0富邦

ETtoday獲《We愛獎》！導盲犬寄養家庭「第一個媽媽」大賽勝出

塗完頭墨水不夠！「面具狗」山區長大要找家　窩樹叢發抖睡覺

打噴嚏就腰痛？5種人容易「椎間盤突出」　脊椎保健操學起來

法史上第2大現金搶案！里昂運鈔車駛離銀行　秒被包夾「劫走3億」

吳釗燮：中國的商業模式對其他國家不公平

百年歷史西螺大同醬油　黑金釀造館通過觀光工廠續期評鑑

就快退休！美CIA高官「新婚後自轟」慘死　遺物發現SM道具、24把槍

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

國際熱門新聞

擁3辣妻＋8情人！66歲富豪「每天換房睡」爽翻

恐怖實驗！猴遭鐵條鎖喉、犬插管灌藥

「史上最強核武」沙皇炸彈爆炸影像首曝光！

防疫破大洞！驚世牧師夫妻染疫還「泡溫泉」

男搭地鐵沒戴口罩！客勸慘遭拖鞋打

台美日共同作戰！分析：中國將面臨台海戰爭1打3風險

撞見「老公和婆婆」床戰！她怒報警

河裡發現2待屍塊　英警急調查

學徒寄宿學習「搞上美豔廚師娘」　悲慘廚師遭下藥3月

台灣開放美牛美豬　多位重量級美議員齊籲洽簽FTA

日網友捨親中石破茂！河野太郎得68%支持

《黑豹》男主最後「力挺」貼文曝！

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

性工作者示範疫情期間安全性行為

更多熱門

相關新聞

自民黨15日選新黨魁接任安倍　各派系急推自己人

自民黨15日選新黨魁接任安倍　各派系急推自己人

日本首相安倍晉三因舊疾潰爛性大腸炎復發，28日閃電宣布即將請辭，而下一任自民黨黨魁會是誰，也引發外界熱議。據悉，這次的黨魁選舉將不會舉行黨員投票，而是會在參眾兩院議員總會投票選出新黨魁。據自民黨內幹部透露，目前正在協議新黨魁選舉日期，目標為9月15日。

捷克90人團明抵台　首見防疫醫師進駐

捷克90人團明抵台　首見防疫醫師進駐

誰接棒安倍？教你看懂「自民黨總裁選舉」

誰接棒安倍？教你看懂「自民黨總裁選舉」

只要你一人！韓籍漁工在迦納海域遭海盜綁架

只要你一人！韓籍漁工在迦納海域遭海盜綁架

防疫破大洞！驚世牧師夫妻染疫還「泡溫泉」

防疫破大洞！驚世牧師夫妻染疫還「泡溫泉」

關鍵字：

日韓要聞世界疫情北韓朝鮮新冠肺炎朝中邊境槍殺開城脫北者

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼病逝！

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

「麥當勞女神」破尺度脫了！

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

女孩第一次征服百岳被同伴丟下

連體嬰回不去了！《驕女》仁芯徹底黑化　

肥肉可換錢！體重現折飯店住宿

睡衣妹公審女熊貓　反被逼關版

「館粉」爆打開槍嫌　飛撲打臉

擁3辣妻＋8情人！66歲富豪「每天換房睡」爽翻

孕婦向錢莊借錢竟要求拍裸照　年息559%

館長中3槍後仍直播　李茂生：誰是「真兇」不是法律問題

痛失查德威克鮑斯曼！《黑豹2》原定2022年5月上映

搭自強號南下遇射精狼　妹子一摸頭嚇哭

更多

最夯影音

更多
館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒
馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面