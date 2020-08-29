誰接棒安倍？教你看懂「自民黨總裁選舉」與接班人名單

▲安倍晉三28日閃電宣布請辭。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社東京29日綜合外電報導

日本首相安倍晉三昨天以健康因素表達請辭，為選出繼任黨魁，執政的自民黨內各派系已動作。日媒報導，自民黨總裁可能由「石破茂對決岸田文雄」，但選舉方式會影響勝出。

兼任自民黨總裁的安倍昨天舉行記者會說明，因為舊疾潰瘍性大腸炎復發，認為自己在治療期間無法以充分體力行使職務表明辭意，但有鑑當前防疫工作為重中之重，所以在下一任首相選出前，會繼續行使職務。

● 自民黨總裁選舉方式

日本放送協會（NHK）報導，自民黨總裁選舉方式分為兩種，一種是採計國會議員票及全國黨員票，兩者票數相同，目前國會議員有394票，因此黨員票也是394票，合計788票。

這種採計黨員投票的選舉方式，從公告到投票至少要有12天以上的選戰期間；安倍2018年擊敗自民黨前幹事長石破茂3度當選總裁的選戰中，由於公告前碰到北海道地震，所以公告日起3天雙方陣營都自我克制不進行選戰，之後各自前往地方舉行演講會。

另一種選舉方式主要是因應緊急情況，舉行兩院議員總會時，採計國會議員394票，及47個都道府縣各3張代表票共141票，總計535票來決定總裁人選。在這種選舉方式下，可以不用黨員投票。

較特殊的是2000年時，時任首相小淵惠三因腦梗塞住院，當時由政府幹部協商，決定由自民黨幹事長森喜朗接任，由兩院議員總會「不投票」選出。

安倍第一次當首相時，就在2007年以健康因素請辭，當時自民黨就採兩院議員總會選舉方式，選出福田康夫擔任總裁；福田後來在2008年也突然請辭，同樣由兩院議員總會選出麻生太郎。

此外，由於安倍這次是在任期中請辭，所以這次選出的新總裁任期只會到安倍原先任期的2021年9月止；這次新選出的自民黨總裁將在國會上被指名為第99任首相。

▲日本首相安倍晉三表示，在決定下屆接班人選以前，暫時不會下台。（圖／路透）



● 能否延續安倍政策 總裁選戰焦點

日本時事通信社、東京新聞報導，自民黨目前傾向在9月15日前舉行新任總裁選舉，並在9月中旬讓新政府上路。自民黨中央對採計約100萬黨員票的正式總裁選舉方式表達否定看法，使得總裁選舉方式恐影響誰能勝出。

目前外界預料總裁選舉的主軸應是「（前幹事長）石破茂對決（政調會長）岸田文雄」，但也有推薦內閣官房長官菅義偉的聲音。至於選戰焦點，可能圍繞在要不要延續過去安倍執政近8年的安全保障、經濟財政等主要政策。

要參選自民黨總裁需有20名國會議員推薦，岸田文雄昨天在新潟市受訪時說，角逐總裁選舉的想法「沒有改變」；石破茂也在電視節目上說「不可能不參選」，不過他另在別的節目上指出「有必要尊重黨員權利」，表達出希望舉行黨員投票的看法。

屬於自民黨內最大派系細田派、親近安倍的自民黨選舉對策委員長下村博文說，「希望和黨內同志好好商量」；副首相麻生太郎昨天晚間在所領導的麻生派聚會上說「我個人無意角逐自民黨總裁」。

自民黨昨天舉行臨時役員會（幹部會議），將總裁選舉方式及日程全權委託幹事長二階俊博處理，預計9月1日將做出決定。

雖然有看法認為，黨中央如果用採計黨員投票的方式，對民調高人氣的石破茂較為有利，但二階昨天已示意「（選舉）還要考量時間問題」，顯示對黨員投票持保留態度。

下村昨天也在電視上說，預料總裁可能會由兩院議員總會選出。

● 可能人選紛紛浮上檯面

目前有人推薦在政府核心支持安倍的菅義偉；而外務大臣茂木敏充、防衛大臣河野太郎也是檯面上「後安倍時期」可能人選。

菅義偉從2012年底安倍重新執政以來，一直擔任內閣官房長官這個重要職務，有看法認為從政策延續性來看，是合適的總裁人選。菅義偉跟事實上主導總裁選舉的二階關係良好，有人認為二階將成菅義偉後盾。

除上述主要可能人選，曾在2015年及2018年為參選蒐集推薦書的前總務大臣野田聖子，及屬於安倍出身派系的前防衛大臣稻田朋美兩位女性政治人物，也都表達參選意願。

稻田表示「如果有機會的話，女性也可以角逐首相對日本來說有其必要」，透露有意出馬；但要能出馬至少要有20名國會議員推薦，她也直言「難度非常高」。

● 選出總裁後 將進行首相指名選舉

待安倍請辭後由於內閣總理大臣（首相）出缺，依據日本憲法第67條規定，需在國會「指名」（指定）一名國會議員擔任首相，稱為「首相指名選舉」。

首相指名選舉將在參眾兩院分別舉行，如果兩院結果一致，該位人選將成為首相；如果兩院結果不一致，將舉行兩院協議會。

兩院協議會如能達成一致意見，或獲出席協議委員逾2/3多數同意者，將成為首相；如果上述方式都無法產生首相，將基於「眾議院優越制」，由獲眾議院指名者擔任首相。以目前自民黨在參眾兩院均有優勢的情況下，一般認為新選出的自民黨總裁應就是首相人選。