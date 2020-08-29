台企銀股價重回13元　現金增資計畫才可行

▲台企銀總部。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

台企銀至周五（28日）收盤價大約是10.05元，非常貼近票面價格、也相對低於每股淨值，若再考慮除權息後，幾乎是面額價，不利台企銀增資，台企銀表示，雖然確實有現金增資的需求，但希望股價回到每股淨值13.52元時辦理現金增資。

根據台企銀的資料顯示，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情的衝擊上半年的稅後純益為22.58億元，較去年同期少賺了11多億元每股稅後純益（EPS）為0.30元，股東權益報酬率為5.21%。

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▲台企銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

目前，台企銀的資本適足率普通股權益為8.47%、第一類資本為9.27%資本適足率為13.68%，雖然符合法規要求，普通股權益7%、第一類資本8%以及資本適足率10.5%的要求，但是如果要設海外據點，各類資本要再加計兩個百分點，台企銀各類資本低於同業平均外、對於申設海外據點業有一定的難度。

所以台企銀今年8月要發行無到期日非累積次順位債100億元，償還原本的非累積次順位債各為40億元、50億元，對於資本適足率提升約40個基本點。

不過，台企銀仍有資本上的需求，台企銀表示，現在股價相較於去年6月（國發基金挹注台企銀）是13.9元下跌不少，目前股價太貼近面額價（10元）了，如果再考慮除權息股價更貼近面額，對於台企銀發行現金增資極為不利，所以台企銀希望等股價回到每股淨值的價格至上半年也有13.52元後，再能考慮現金增資。

股市殖利率相對較佳 增加股市部位

而根據台企銀的資料顯示，至今年上半年逾放比已經達到了0.48%，幾乎已經回升到2015年的水準，主要是因為台企銀主要往來與服務對象為中小企業，在面對新冠肺炎疫情時，中小企業應對的能力也相對較弱。

而台企銀也已經打銷幾個較大型的地雷，像是寶德能源授信餘額大約3.52億元，已經打銷呆帳，而台企銀參貸的擔保品包含房產、附屬設施以及第二順位的附擔保等；文華東方酒店則仍繼續正常履約，所以是正常提存與備呆；華映的部分轉銷呆帳約10億多元，主辦銀行也進行強制執行程序，預計一、兩年內呆帳沖回約9億多元。

至於財務操作的部分，台企銀債券比重大約六成，目前部位不會調整太多，主要會將公債的部分轉往公司債，賺取更好的利潤；外匯的部分則占34%左右，股票的位明顯增加，占比大約5、6%，預計今年下半年會繼續增加。