分析師：iPhone 12多貴3千元還不給豆腐頭

▲分析師認為，新iPhone不僅將取消隨附配件，還可能漲價3,000元。（圖／記者邱倢芯攝）

財經中心／綜合報導

9月將至，但是今年仍遲遲等不到蘋果秋季新品發表會的官方消息；因為今年受到新冠肺炎（COVID-19）的影響，外界預期iPhone 12可能要等到10月左右才會亮相。不過，對於一些預算有限的果粉可能就要注意了，根據諸多分析報告顯示出，新iPhone盒裝中可能會少掉有線耳機與充電頭等配件。

根據市調公司TrendForce最新釋出的報告顯示，4款搭載5G功能的iPhone 12系列進入量產，生產量將提高。由於5G功能導致物料成本顯著增加，故蘋果將藉由零組件降價與取消耳機、電源轉接器等隨機配件，降低成本並穩定終端定價，以提升銷售表現。

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不過，iPhone盒裝取消了隨附配件，並不會讓蘋果調降產品價格；而先前天風國際證券知名分析師郭明錤指出，蘋果打算為iPhone 12推出新的20W快速充電器，且是單獨販售。

TrendForce也預估，iPhone 12型號的起價應該在699~749美元間（約台幣20,500~21,900元間）；不過頂規的iPhone 12 Pro Max起價則是落在1,149~1,199美元間（約台幣33,700~35,100元間）。

相較於iPhone 11 Pro Max在美國售價1,099美元（約台幣32,200），iPhone 12 Pro Max起價最多可能會再貴上100美元（約台幣3,000元）。

▼iPhone 12系列規格與售價預測。（圖／翻攝自集邦TrendForce官網）