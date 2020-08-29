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低基期股獲利超乎預基　法人正悄悄布局這些便宜績優股

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中國水災消退後，預料下半年將有大量基礎建設及趕工建設需求，台泥及亞泥業績可望成長。

圖、文／鏡週刊

台股持續挑戰萬三，大型電子股成為多數投資人追逐的標的，專家分析，股價漲多且超漲的電子股一旦有利空消息出來，許多警覺性強的法人及中實戶多會選擇賣出，退出資金，而退出來的資金將會跑到股價基期及本益比低、未來展望佳且籌碼乾淨的族群。但專家也提醒，當前操作應謹慎應對，以波段策略為主，切勿追高。

宏遠投顧副總陳冠升表示，台股在1萬2千點至1萬3千點區間震盪已經2個多月，當前許多法人開始對高基期股票出現警覺，例如，投信基金因為有持股比重限制，一旦股價漲多且超漲的電子股有利空消息出來，就會賣出電子股來保持績效。

而這些退出來的資金，將會跑到股價基期及本益比低、未來展望佳且籌碼乾淨者，像是水泥股、食品股、風電股、航運股、金融股、電信股等，預期這樣的調整會持續一段時間。

請繼續往下閱讀...

另外，陳冠升透露，航運股第二季獲利超出市場預期、每年的7至10月是出貨旺季，運價上漲及油價低於去年同期、出貨滿艙，預期第三季獲利將會比第二季好很多。如長榮海運6月獲利高達0.35元，市場預估第三季獲利將超過1元以上、今年EPS可望超過2元，明年獲利也可能比今年高，同樣情況也出現在萬海及陽明，由於投資人及三大法人對貨櫃航運股幾乎沒有持股，籌碼最乾淨。

此外，水泥股第二季獲利同樣超出預期，下半年在中國水災消退後，預料將有大量基礎建設及趕工建設需求，推升水泥報價，預期台泥及亞泥下半年的業績及獲利會大幅成長。

而風電股也因政策推動使得業績及獲利開始大增，資金從電子股退出之際，也會有部分資金跑到上緯、永冠、世紀鋼。肺炎疫情、蝗災嚴重及氣候變遷則造成糧食短缺，加上暑假旺季，有利統一、大成、卜蜂等業績表現。

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