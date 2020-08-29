銅板價買股票　專家曝這兩個族群基期低又具成長性

圖、文／鏡週刊

銅板股由於價格便宜，受到許多小資族青睞，股市專家孫慶龍認為，不論是高價股或是低價股，能不能買它的關鍵仍在基本面與未來成長性。他認為，目前市場上有二個族群，不但基期偏低，同時具備成長性。

股價會低，多半原因是所屬產業面臨到比較大的競爭狀態，或是產業看不到未來成長性，無法受到市場認。，其實不難發現，高股價的公司，產業趨勢通常較為明顯。」孫慶龍認為，長期來看，50元以下的股票若要發展成百元以上的中、高價股，關鍵因素就在所屬產業的未來成長性。「許多市場大戶的長線資金，也都相當喜歡布局低價股。」

而他進一步透露，目前有二個產業目前仍處於基期低，且未來成長性顯著。其一是太陽能。「太陽能產業未來20年將成為人類最主要的發電方式。」孫慶龍表示，太陽能是真正取之不盡的能源，國外研究機構更指出，太陽光照射到地球表面1個小時，極端假設若人類能夠全部接收，100％轉換成電能，便可供全人類使用1年。

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目前太陽能占全球發電量僅不到1％，若技術持續進步，市場樂觀預估往後10年，太陽能廠至少有3成的成長空間。孫慶龍指出，台廠積極開發太陽能技術的公司茂迪，8月漲勢凌厲，從原本不到10元價格，一路漲到20塊，主要原因正是來自其太陽能的轉換效能，出現突破性的成長。「同時，觀察技術面，該檔股票價格離10年線還非常遠，基期非常低。」

「茂迪第二季營收比去年第四季還衰退，但獲利卻從負轉正。」孫慶龍指出，據傳茂迪開發的太陽能板，在同樣的固定面積下，轉換效能從過去平均的18％，提升至21％。「別小看這一點點的提升，事實上是非常大的進步。」另外，由於台股市場中，純太陽能公司少，若投資人想要布局，可考慮選擇太陽能相關ETF。

至於另一個具備產業成長性的族群，孫慶龍認為是營造建設公司。他提到，主要來自兩面向：一、台商回流；二、政府及企業陸續開始擴大投資。這些都會帶動營建業及房子的需求。而他相對看好目前基期偏低、股價不到20元的欣陸控股。

欣陸控股除了新建案會在近二年陸續完工，第三家支撐集團營運的子公司，為負責地下化汙水環境工程的欣達環工，目前佔營收比重16％，隨著綠能與環保意識抬頭，欣達環工近年營收表現持續成長，年均複合成長率達17％，2020年稅後淨利可望達2.6億元，為整體EPS貢獻約0.3元，加上欣達環工已簽下長天期的政府工程，具備未來性。整體來說，投顧機構預估，欣陸控股明年EPS為2.36元，年增長逾40％。

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