　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

往前跑就對了！印度高齡68歲老婦3公里路跑賽奪冠　丈夫淚哭不捨

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼印度西部68歲老婦卡萊在路跑賽奪冠。（資料照，非本人／達志影像）

▲印度西部68歲老婦卡萊在路跑賽奪冠。（資料照，非本人／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

印度西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）不久前舉辦一場3公里的路跑比賽，然而最後卻是年近古稀的老婦拉塔‧卡萊（Lata Kare）奪冠，只見身材纖細瘦弱的她赤裸著雙腳、眼神充滿著堅毅，衝破終點線，令眾人跌破眼鏡！

根據英媒《BBC》報導，68歲的卡萊在這場比賽中奪得5000盧比（約新台幣2千元）的獎金，然而最後卻將這筆錢用在治療丈夫的醫藥費，令丈夫不禁感動地眼淚奪眶，除感到驕傲外也表示不捨，「她都已經這把年紀了，還要為我做這些！」

報導指出，卡萊的丈夫身患重病，需要至醫院接受核磁共振成像掃描治療（MRI），然而卻因出身貧困，無力負擔該筆醫療費。不過在某次偶然的機會中，卡萊意外聽到同街區年輕人的聊天內容，得知邦內即將舉行路跑比賽，首獎便是5000盧比。

年輕人得知卡萊的際遇後，鼓勵道，「奶奶您經常走路，跑贏第一名算什麼？冠軍肯定歸您！」。

卡萊心想，若跑輸頂多一無所獲，不過若跑贏則不用煩惱丈夫的醫藥費，於是心一橫，在沒有運動鞋、運動服的情況下，僅穿著一身印度傳統服飾「紗麗」，踩著一雙破拖鞋直往前衝，直到最後終於看到終點線，聽到兩旁觀眾驚聲歡呼，才知道跑贏這場3公里的路跑賽。

卡萊接受採訪時表示，「其實我對於賽跑根本沒有任何概念，我只有唯一一個念頭，就是一定要完成、且要跑贏這場比賽，而如今我終於靠著自己拿到5000盧比。」

據悉，某電影製作公司得知如此感動的故事後，決定要將此段經過改編為電影，並邀請卡萊挑大梁出演，擔當電影的女主角。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
台中市府開第一槍！堅持「瘦肉精0檢出」　違者開罰3萬起跳
詭異影片！花蓮女機車龍頭「突拐一下」　衝對向車道遭撞死
每天1-3杯咖啡！　當舌頭出現這些警訊要少喝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬斯克新創舉！展示「晶片植腦」小豬...將打造「超級人類」

自民黨擬下月15日選新黨魁接任安倍　各派系急推「自己人」！

因病請辭安倍非首例！盤點5名卸任日本首相　「他」選舉中就病逝

往前跑就對了！印度高齡68歲老婦3公里路跑賽奪冠　丈夫淚哭不捨

誰接棒安倍？教你看懂「自民黨總裁選舉」與接班人名單

《黑豹》男主最後貼文！　po相擁照…「笑超開心」力挺賀錦麗參選

神秘華裔男2200萬擔保「押上房地產」！　共軍學者唐娟保釋有望

黑豹男主角癌逝　拜登發推特哀悼：他真正力量遠超我們所見！

只要你一人！韓籍漁工在迦納海域捕魚...遭海盜「盯上」綁架

馬桶沖不了…打開驚見「4綠色長蛇」盤據水箱！　網嚇瘋：快燒了

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

調皮老爹惡整帥兒「沒在客氣！」 他被可樂射臉...網：這就是父愛XD

館長主刀醫師曝「他一直拜託」！手術7小時...2周內有機會出院

超帥鮮肉深情酥麻高唱《想自由》 網全聽醉「狂重播」：這顏值可以

《以家人之名》凌霄尖尖初吻GET！　宋威龍托臉：想跟某個人生兩個小孩

館長遭23歲狂粉「猛轟3槍」畫面曝光！　中槍滾一圈跌落車外…蔡阿嘎9字應援

馬斯克新創舉！展示「晶片植腦」小豬...將打造「超級人類」

自民黨擬下月15日選新黨魁接任安倍　各派系急推「自己人」！

因病請辭安倍非首例！盤點5名卸任日本首相　「他」選舉中就病逝

往前跑就對了！印度高齡68歲老婦3公里路跑賽奪冠　丈夫淚哭不捨

誰接棒安倍？教你看懂「自民黨總裁選舉」與接班人名單

《黑豹》男主最後貼文！　po相擁照…「笑超開心」力挺賀錦麗參選

神秘華裔男2200萬擔保「押上房地產」！　共軍學者唐娟保釋有望

黑豹男主角癌逝　拜登發推特哀悼：他真正力量遠超我們所見！

只要你一人！韓籍漁工在迦納海域捕魚...遭海盜「盯上」綁架

馬桶沖不了…打開驚見「4綠色長蛇」盤據水箱！　網嚇瘋：快燒了

台美豬混用「難標示」？　陳時中：預告後會找場地示範給大家看

台中市府開第一槍！堅持「瘦肉精0檢出」　違者開罰3萬起跳

戰勝苦練！　巨石強森第3代訓練鞋「UA PROJECT ROCK 3」登場

內湖運動中心攀岩場女子摔死　北市府：第3次沒扣安全鎖

鬼月禁忌多「看房好憂心」　風水老師3方法避煞：簽約、入宅都OK

大麻菸後首發聲！張宗憲756字PO文：抱歉，讓你們失望了

馬斯克新創舉！展示「晶片植腦」小豬...將打造「超級人類」

美豬牛開放！醫曝「瘦肉精過量」副作用　4大族群小心食用

周日口罩懶人包！想買中衛就跑這「9色任你選」迷彩丹寧都上架

自民黨擬下月15日選新黨魁接任安倍　各派系急推「自己人」！

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

國際熱門新聞

擁3辣妻＋8情人！66歲富豪「每天換房睡」爽翻

恐怖實驗！猴遭鐵條鎖喉、犬插管灌藥

「史上最強核武」沙皇炸彈爆炸影像首曝光！

防疫破大洞！驚世牧師夫妻染疫還「泡溫泉」

男搭地鐵沒戴口罩！客勸慘遭拖鞋打

河裡發現2待屍塊　英警急調查

台美日共同作戰！分析：中國將面臨台海戰爭1打3風險

撞見「老公和婆婆」床戰！她怒報警

學徒寄宿學習「搞上美豔廚師娘」　悲慘廚師遭下藥3月

台灣開放美牛美豬　多位重量級美議員齊籲洽簽FTA

日網友捨親中石破茂！河野太郎得68%支持

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

性工作者示範疫情期間安全性行為

《黑豹》男主最後「力挺」貼文曝！

更多熱門

相關新聞

母女通吃　渣男和未來岳母殺掉女友

母女通吃　渣男和未來岳母殺掉女友

印度北方邦一對母女因為愛上同一名男子竟然反目成仇。當地近來發生一起命案，一名19歲女子被人發現陳屍在家中，警方原本以為是遭到搶匪殺害，沒想到真凶竟然是她愛人，而在背後指使的人則是她媽媽，意外揭發這起錯綜複雜的三角戀。

派殲-20駐新疆邊境　陸專家：戰機適應各地形氣候

派殲-20駐新疆邊境　陸專家：戰機適應各地形氣候

印度破320萬確診「全國大考照辦」

印度破320萬確診「全國大考照辦」

性侵女卻遇到武術高手　色男被打趴

性侵女卻遇到武術高手　色男被打趴

中國製試劑出包！瑞典公衛局：已出口至世界各國

中國製試劑出包！瑞典公衛局：已出口至世界各國

關鍵字：

國際焦點印度卡萊路跑賽核磁共振

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼病逝！

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

「麥當勞女神」破尺度脫了！

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

女孩第一次征服百岳被同伴丟下

連體嬰回不去了！《驕女》仁芯徹底黑化　

睡衣妹公審女熊貓　反被逼關版

肥肉可換錢！體重現折飯店住宿

「館粉」爆打開槍嫌　飛撲打臉

擁3辣妻＋8情人！66歲富豪「每天換房睡」爽翻

孕婦向錢莊借錢竟要求拍裸照　年息559%

館長中3槍後仍直播　李茂生：誰是「真兇」不是法律問題

痛失查德威克鮑斯曼！《黑豹2》原定2022年5月上映

《黑豹》查德威克鮑斯曼力抗大腸癌4年

更多

最夯影音

更多
館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒
馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面