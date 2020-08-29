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就快退休！美CIA高官「新婚後自轟」慘死　遺物發現SM道具、24把槍

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實習記者簡立宇／綜合報導

美國中情局（CIA）高階情報官席尼拉（Anthony Ming Schinella），在6月中旬被發現死於家中，近日死因出爐，原來席尼拉是舉槍自盡。不過自殺原因疑點重重，因為他在死亡幾周前才結婚，且再過幾周就能從中情局退休。

根據《每日郵報》報導，席尼拉今年52歲，在6月14日死於美國維吉尼亞州阿靈頓郡的家中。本周一份醫學檢驗報告指出，他的死因是舉槍自盡造成的頭部槍傷。當時他的新婚妻子柯可蘭（Sara Corcoran）目睹自殺的過程，那時她正坐在家門前的車道上，試圖擺脫席尼拉。

柯可蘭向媒體表示，她在席尼拉死後，發現藏在家中大量的SM裝備、24支手槍與數千發子彈。中情局已經完成死亡調查，但卻沒有跟柯可蘭作近一步解釋。

席內拉擁有麻省理工學院（MIT）電腦科學與歷史雙學位、哈佛大學甘迺迪政治學院研究所碩士學位，是美國情報界高階的軍事事務分析師，是塔利班軍事專家。在2019年出版《沒有靴子的炸彈》（Bombs Without Boots）一書，研究空中軍事行動的侷限性。他有半個中國血統，因為工作跑遍超過100個國家，精通多國語言。

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