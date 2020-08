《黑豹》男主最後貼文！　po相擁照…「笑超開心」力挺賀錦麗參選

▲《黑豹》男主最後一則貼文力挺民主黨賀錦麗。(圖/翻攝自推特/@chadwickboseman)



記者張方瑀/綜合報導

電影《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼(Chadwick Boseman)29日驚傳因為大腸癌病逝,享年43歲。查德威克鮑斯曼在社群網站最後一則貼文,是他和民主黨副總統參選人賀錦麗的合照,當時他們倆個「自由移民」活動舞台上開心相擁。賀錦麗也在得知死訊後發文哀悼。

民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)在11日宣布賀錦麗(Kamala Harris)將成為他的副手,查德威克鮑斯曼12日就在推特、IG上貼出他與賀錦麗在「自由移民」(Freedom for Immigrants)活動上的合照,並開心寫下「YES」,直接用行動力挺同樣具有非裔血統的候選人。

Heartbroken. My friend and fellow Bison Chadwick Boseman was brilliant, kind, learned, and humble. He left too early but his life made a difference. Sending my sincere condolences to his family. pic.twitter.com/C5xGkUi9oZ