資安廠公布網路威脅報告　「台病毒威脅比全球更嚴重」

▲資安廠公布網路威脅型態報告。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱倢芯／台北報導

資安廠商Fortinet旗下的威脅情報中心FortiGuard Labs，近期發表一份《全球威脅型態報告》，針對今年上半年的全球網路攻擊概況顯示，全球所偵測到的病毒活動數量相較過往增加131%。報告也指出，在2020年上半年，台灣相較亞太區和全球面臨更嚴重的威脅。

FortiGuard Labs安全洞察及全球威脅聯盟負責人Derek Manky 表示，2020年上半年我們見證了前所未有、高度敏捷的網路威脅型態，他們的攻擊策略跟著疫情而迅速調整。網路上的「社交距離」在此時更需被重視，企業和組織需更加認識各種風險、積極布局並調整防禦策略，以充分確保延伸到家庭甚至是各類型終端設備的網路安全性。

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報告中顯示，2020年之網路資安威脅升高，原因在於全球疫情下，遠距工作成為維持業務的新型態，然而卻產生的大量的駭客攻擊機會，在駭客大規模的攻擊下，影響層面甚至到達「國家級」。

事實上，這些攻擊現象不僅依附於疫情相關議題，研究也發現，針對物聯網（IoT）設備、營運技術（OT）的勒索軟體和攻擊更是不減反增，演化得更加複雜且更具針對性。

而在台灣的企業資安方面，無論在病毒，或是殭屍網路（Botnet），台灣都有著較高的盛行率，同時，台灣企業組織所部署的入侵防禦系統也有較高的觸發率。