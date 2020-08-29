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馬斯克新創舉！展示「晶片植腦」小豬...將打造「超級人類」

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▲▼ 安珀赫德、伊隆馬斯克打官司搶胚胎 。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克創辦的「Neuralink」，是一家「人機介面」的科技公司。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）又有新創舉！旗下新創公司「神經科技公司」（Neuralink） 致力開發「人機介面」（Brain-Computer Interface，BCI）科技，目前已經透過三隻小豬進行兩個月實驗，未來只要在人腦植入硬幣大小的晶片，就能治愈許多疾病，還能形成有效防禦人工智能（AI）威脅的一種反制機制。

根據《路透社》報導，馬斯克於當地時間28日向外界展示「3隻小豬演示」，分別為大腦未植入晶片、曾植入後又移除、以及腦中還存有晶片的小豬，牠們都與一般的豬並無任何區別，甚至還高精度預測了牠們在跑步機上的肢體運動。現場也秀出「移植晶片小豬」覓食活動時所顯現的腦波狀態，馬斯克表示，這是邁向創造「超級人腦」目標的一小步。

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▲植入晶片的小豬。（圖／翻攝自FULL REVEAL! Elon Musk's Neuralink chip tested live in pig brains／YouTube）

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▲小豬行動時在電腦上所呈現的腦波。（圖／翻攝自FULL REVEAL! Elon Musk's Neuralink chip tested live in pig brains／YouTube）

Neuralink成立宗旨在於，在最複雜的人體器官中植入蜘蛛絲般細的連接口，以便能與外部 CPU 處理器相連接，實現兩者進行無線連接，以達到最大的自由度和彈性，且還能幫助治愈神經系統疾病，列如阿兹海默症、聽力下降、憂鬱症、失眠、脊髓損傷等。

不過，馬斯克並沒有提供治療的時間表，而Neuralink的首席外科醫生馬修 （Matthew MacDougall）表示，公司首次在少數人類患者身上進行臨床實驗，其目標是治療癱瘓或截癱，但也有其他科學家表示，儘管已經取得很大的進步，但還需要更長時間研究。

馬斯克曾再三強調指出，他認為不受控制、不受規範與監督的先進通用 AI 對人類的生存構成了危險，而 Neuralink 則旨在成為能有效防禦這種威脅的一種反制機制，除了有助於醫療領域之外，最大的成就莫過於「某種人工智能共生，讓植入者擁有人工只能延伸的能力」。

 

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