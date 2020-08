美死囚「姦殺10歲童」關21年伏法！　毒藥注射「血淹肺部」如溺斃

▲印第安那州特雷霍特(Terre Haute)聯邦監獄死刑室。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合外電報導

美國司法部28日下午執行死囚尼爾森(Keith Nelson)死刑,他在1999年綁架、強姦一名10歲女童後,再用鐵絲將其勒斃。美國7月至今已執行5名死囚死刑,在此之前美國已經17年未執行過死刑;引發爭議的還有執行死刑所用的「單劑毒液注射」,外界批評此種藥劑違反憲法中禁止殘忍懲罰的條文,也不符合《食品、藥品和化妝品法案》的規定。

根據《路透社》報導,尼爾森1999年在堪薩斯州綁架、強姦10歲女童芭特勒(Pamela Butler),再用鐵絲將她勒斃。尼爾森28日下午在印第安那州特雷霍特(Terre Haute)聯邦監獄的死刑室伏法,當監獄執法人員詢問他是否有遺言時,他沉默了15秒沒有回應,接著在注射毒藥後9分鐘死亡。

總統川普上任後致力推動恢復死刑,其政府7月執行的處決件數相當於過去57年的數量,但司法部時隔17年實施的新型「戊巴比妥」(pentobarbital)單劑毒液注射,會讓囚犯死前肺部被血液淹沒,感覺就像是溺水,並失去意識後才死亡,被批評造成不必要的痛苦,也違反憲法中禁止殘忍懲罰的規定。

