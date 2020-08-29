專業經理人操盤！定期定額無腦買　這6檔基金「5年報酬率翻倍」

圖文／鏡週刊

新鮮人談到投資就卻步，主因是覺得「投資很難」，但其實選擇買基金，交給專業經理人，就能讓投資變簡單。不過，挑對市場、挑對標的仍是關鍵。怎麼挑？現在告訴你。

目前市場上的基金有約兩千檔，該怎麼挑？「買簡單的東西最好。」在基金類型上，林奇芬給了一個重要指標：恢復力好的市場，「美股有一流人才及世界頂尖公司，創新力強，市場持續成長；台股以科技股為大宗，科技持續進步，與美股關聯性高，且大家熟悉，又沒有匯率問題。兩者都是『簡單基本款』。」

除了美股及台股的選擇之外，晨星基金研究總監Wing建議新鮮人，如果在投資上更趨保守，全球型股票基金可以當作入門選擇；倘投資屬性偏積極，科技型股票基金可以考慮。總的來說，年輕人的第1檔基金可以從全球股票、美股、台股及科技股票基金出發。

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選出基金投資市場後，在各類型基金中，又該如何挑出好學生呢？「觀察一支基金表現至少要看3年以上的報酬率。」Wing提到，「篩選基金的方式有很多種，但我們認為用滾動回報（Rolling Return）來看最穩當。這是因為每個人投資的時間點都不一樣，當檢視點不同時，報酬率就會不同，難以比較。而滾動回報的算法，是列出所有的時間點，持有一段期間的年化報酬率。」

Wing解釋，滾動期間並非固定，如果滾動期間為5年，就可以看到投資某一市場5年，在任何時機點進場的回報會是如何。如果滾動期間為10年，就是任何時段持有10年的結果。

根據以上準則，我們模擬定時定額投資5年及10年的滾動回報，從全球、美股、台股及科技股票基金分別挑出3檔表現最突出的基金。

其中，摘下全球股票第1名的是摩根士丹利環球機會基金A，定時定額5年下來約賺65%；美股表現最好的是摩根士丹利美國增長基金A，定時定額5年成績超過1倍、達115%；至於台股居冠的是安聯台灣智慧基金，5年下來報酬率近120%；全球科技股票基金由貝萊德世界科技基金A2美元奪冠，定時定額5年有約117%的成績。

進一步觀察4類股票基金，定時定額5年報酬率可翻倍的共計6檔，除了上述美股、台股、科技冠軍基金外，還有台股的安聯台灣大壩、科技的安聯台灣科技基金及摩根基金-JPM美國科技，以上都可作為新鮮人第1次投資基金的參考選項。



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