防疫破大洞！驚世牧師夫妻染疫後堅持「泡溫泉」...疫調說謊隱瞞

▲南韓濟州島西歸浦市分別傳出民宿、溫泉確診案例。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）嚴峻疫情無情短時間內無法平息，當局昨（28）日針對首都圈地區發佈「社交距離防疫」2.5版本，只允許咖啡廳外帶、外送，並禁止餐廳晚間9時至隔日清晨5時內用。然而，濟州島有對確診的基督教牧師夫妻卻違反防疫政策，向防疫當局謊報路徑與接觸者。

根據《韓聯社》，牧師A某與其妻子B某於23日下午2時40分至晚間6時，前往位於濟州島西歸浦市安德面沙溪里的山房山碳酸溫泉，隨後A某於24日確診、B某於25日確診。

然而B某卻以身體無出現新冠肺炎疑似症狀為由，在疫調過程中採迂迴戰術，謊報路徑與接觸者等資訊。防疫當局直到昨（28）日才透過手機訊號、GPS衛星定位等資訊得知該對牧師夫妻曾前往溫泉旅遊聖地。

在當地媒體報導後，山房山碳酸溫泉員工們今（29）日客訴電話接到手軟！許多不安、震驚的觀光客與濟州島居民不斷詢問該確診牧師夫妻的確切來訪時間、路徑。業者表示，23日約有700多名旅客造訪，該對牧師夫妻來訪的時間點，則同時有300多名旅客。

▲疫情期間，許多韓國人紛紛前往濟州島渡假。（圖／路透社）

濟州島防疫當局表示，A某為已退休的基督新教牧師，16日前往京畿道龍仁市竹田洞新光教會（새빛교회）傳教，疑因此才遭感染，而B某在接觸丈夫A某後也遭傳染。

另外，根據《韓民族新聞》，位於濟州島西歸浦市南元邑的民宿「屋頂庭園」（루프탑정원），則於27至28日間傳出3名確診者，分別為業者、職員、旅客。防疫當局研判，該業者可能於19至21日前往首都圈地區時遭到感染。

據統計，截至29日0時為止（當地時間），南韓防疫當局29日上午10時共通報323例新增確診者，其中15例為海外感染，308例為境內感染。目前南韓共累計19400例確診、321例死亡，與前日相比增加5起死亡病例。

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