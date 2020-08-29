日相請辭日股重挫614點　謝金河：無緣東奧是安倍最大遺憾

▲日本首相安倍晉三28日宣布請辭 。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

日本首相安倍晉三昨（28）日宣布請辭，消息一出震撼了整個日本政壇；財信傳媒董事長謝金河就貼文表示，安倍宣布卸下首相職務後，東京股市盤中一度重挫614點，日本人正在思考沒有安倍的下一個未來。而謝金河也認為，最令安倍感到遺憾的是他無縁主持東京奧運會。

安倍會突然宣布請辭，原因就在於他挺不住自己的大腸舊疾復發，因此卸下了首相職務。謝金河指出，安倍是在2012年底上任，再加上先前接替小泉純一郎之後的一年任期，安倍首相在位一共達2,802天，超越了他的外叔公佐藤榮作的2,798天，成為在位最久的日本首相，這個紀錄以後恐怕很難破，而這也應驗了物極必反的理論。

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謝金河表示，日本在泡沫經濟戳破前，在中曾根康弘以前，內閣相對穩定，但是到了宇野宗佑之後，首相異動頻繁，平均任期不到一年，其間只有小泉一任5年是例外。這次安倍改寫紀錄，應是日本21世紀的大事。

不過，安倍在位這麼長的一段時日，卻仍等不到舉辦東京奧運；謝金河就認為，最令安倍感到遺憾的是他無縁主持東京奧運會。安倍的外公岸信介爭取到1964年的東京奧運，但1960年艾森豪訪台再訪日，並且與日本簽署日美安保條約，那時日本共產黨發起安保鬥爭，東京國會外聚集十幾萬人抗爭，後來岸信介下台，這個日美安保條約也改變台灣與日本的命運。

謝金河表示，二戰以後，中國，南北韓，南北越，共產黨勢力蔓延全亞洲，日本共產黨在1949年拿到39席眾議員席次。本來日本是二戰戰敗國，眼看共產勢力席捲，美國改變策略回頭加持台、日，也創造了從1960到1990年的日本經濟奇蹟。

謝金河認為，安倍下台後，日本首相大位勢必引來激烈競爭，誰能出缐？又是日本重新定位的一次重要時刻！