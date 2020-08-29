　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

50年第6起！挪威露營遇「北極熊撕咬」慘死　事發前目擊證詞瘋傳

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼冰山融…俄「新地島」52隻北極熊登陸覓食「陷緊急狀態」（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲儘管死者事前接受正確培訓，但最終卻在凌晨近4時在帳篷裡面遭到北極熊攻擊，傷勢嚴重，到院後不治。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

挪威斯瓦巴群島28日凌晨發生北極熊殺人事件，一名38歲荷蘭籍公民來到首府隆雅（Longyearbyen）周邊露營地，但卻在自己的帳篷裡遭到攻擊，最終傷重不治。挪威官員28日證實此一消息，而攻擊人的北極熊也中槍，事後被發現陳屍當地機場停車場。

綜合BBC、鏡報報導，事發地點位在北極圈內的挪威屬地，當地27日才傳出有北極熊在隆雅遊蕩的消息，28日凌晨就發生人類被北極熊攻擊致死的案件，死者為38歲荷蘭籍公民庫特（Johan Jacobus Kootte）。

儘管庫特事前接受正確培訓，但最終卻在凌晨近4時的時候，在帳篷裡面遭到攻擊，傷勢嚴重，到院後不治。官員表示，事發當下，有人朝著北極熊開槍，而當時在現場的其他6人都已送往醫院接受治療照護。

近年來，因氣候變遷導致北極冰蓋融化，讓北極熊覓食期間被迫進入人口密集地區，加上旅遊及科學研究，人類活動增加，讓接觸動物的機會越來越多。根據挪威政府數據，斯瓦巴群島人口將近3000人，當地也住著近1000頭北極熊，這是在過去50年發生的第6起北極熊殺人事件，最近的一次發生在2011年，當時一名17歲英國學生被攻擊喪命，另有4人受傷。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
女房東收租「小可愛激凸羞炸」　鮮肉哥勸不聽：我想奮鬥啊
快訊／美軍黑鷹直升機墜毀！　2死3傷
館長手術後20小時　主治醫曝最新恢復狀況
日本戀愛節目女星突驟逝！　得年23歲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黑豹男主角癌逝　拜登發推特哀悼：他真正力量遠超我們所見！

只要你一人！韓籍漁工在迦納海域捕魚...遭海盜「盯上」綁架

馬桶沖不了…打開驚見「4綠色長蛇」盤據水箱！　網嚇瘋：快燒了

奔向自由！陸加強新聞審查　外國記者「離開北京」搶登記駐台

防疫破大洞！驚世牧師夫妻染疫後堅持「泡溫泉」...疫調說謊隱瞞

50年第6起！挪威露營遇「北極熊撕咬」慘死　事發前目擊證詞瘋傳

選後若爆爭議…美參謀長：軍隊不會介入！　交由憲法、國會解決

台美日將共同作戰！日專家：中國引爆台海戰爭恐迎「1打3風險」

機智醫師無限期罷工！急診患者遭多間醫院「拒收」...心跳停止喪黃泉

川普首談安倍閃辭：深感遺憾！　美日擬周一進行電話會談

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

調皮老爹惡整帥兒「沒在客氣！」 他被可樂射臉...網：這就是父愛XD

館長主刀醫師曝「他一直拜託」！手術7小時...2周內有機會出院

超帥鮮肉深情酥麻高唱《想自由》 網全聽醉「狂重播」：這顏值可以

《以家人之名》凌霄尖尖初吻GET！　宋威龍托臉：想跟某個人生兩個小孩

館長遭23歲狂粉「猛轟3槍」畫面曝光！　中槍滾一圈跌落車外…蔡阿嘎9字應援

黑豹男主角癌逝　拜登發推特哀悼：他真正力量遠超我們所見！

只要你一人！韓籍漁工在迦納海域捕魚...遭海盜「盯上」綁架

馬桶沖不了…打開驚見「4綠色長蛇」盤據水箱！　網嚇瘋：快燒了

奔向自由！陸加強新聞審查　外國記者「離開北京」搶登記駐台

防疫破大洞！驚世牧師夫妻染疫後堅持「泡溫泉」...疫調說謊隱瞞

50年第6起！挪威露營遇「北極熊撕咬」慘死　事發前目擊證詞瘋傳

選後若爆爭議…美參謀長：軍隊不會介入！　交由憲法、國會解決

台美日將共同作戰！日專家：中國引爆台海戰爭恐迎「1打3風險」

機智醫師無限期罷工！急診患者遭多間醫院「拒收」...心跳停止喪黃泉

川普首談安倍閃辭：深感遺憾！　美日擬周一進行電話會談

畢書盡「厚臉皮」求合作蕭敬騰成功　世紀合體嗨翻：我被牽手了！

29歲坎坷男慘成焦屍出殯無遺照可用　昔受助苦命兒驚：怎那麼快

女歌手再婚「嫌3600包太少」還當眾公開金額！　他氣炸痛罵沒水準

37歲陳妍希曬清涼辣照直接瘦一圈　公開易胖體質飲食清單，吃出平坦小腹

16歲無照少年騎車載妹摔10米深橋下　脊椎「爆裂性骨折」2人恐癱

館長健身房成治安熱點　新北「每日增派百警」力防第2波攻擊

出道只認愛過玄彬！　姜素拉今天嫁大8歲韓醫生「飯局代替婚禮」

黑豹男主角癌逝　拜登發推特哀悼：他真正力量遠超我們所見！

今天自信微笑了嗎？　中西合併針灸治療可有效緩解憂鬱症！

英超／孫興慜加盟5周年造烏龍＋破門　助熱刺熱身賽二連勝

國際熱門新聞

擁3辣妻＋8情人！66歲富豪「每天換房睡」爽翻

恐怖實驗！猴遭鐵條鎖喉、犬插管灌藥

「史上最強核武」沙皇炸彈爆炸影像首曝光！

男搭地鐵沒戴口罩！客勸慘遭拖鞋打

河裡發現2待屍塊　英警急調查

台灣開放美牛美豬　多位重量級美議員齊籲洽簽FTA

學徒寄宿學習「搞上美豔廚師娘」　悲慘廚師遭下藥3月

撞見「老公和婆婆」床戰！她怒報警

日網友捨親中石破茂！河野太郎得68%支持

性工作者示範疫情期間安全性行為

台開放美豬牛　美：打開經貿大門

台美日共同作戰！分析：中國將面臨台海戰爭1打3風險

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

日首相呼聲最高石破茂：台灣防疫有成要學習

更多熱門

相關新聞

王毅訪挪威　呼籲勿以諾貝爾獎干預中國內政

王毅訪挪威　呼籲勿以諾貝爾獎干預中國內政

中國外交部長王毅在出訪歐洲五國時對挪威喊話，希望挪威不要將諾貝爾和平獎頒發給香港示威者，以維持兩國之間「健康而穩定」的關係。他也針對新冠病毒的來源提出質疑，希望世界在未釐清爆發原因前不要以政治化和污名化的眼光看待這場疫情。

Janet南極結婚「後悔了」

Janet南極結婚「後悔了」

挪威爆群聚感染！禁百人以上郵輪靠港

挪威爆群聚感染！禁百人以上郵輪靠港

挪威郵輪「阿蒙森號」40人確診　當局崩潰追接觸者！

挪威郵輪「阿蒙森號」40人確診　當局崩潰追接觸者！

郵輪又爆群聚感染！挪威郵輪36船員確診...180名乘客早已下船

郵輪又爆群聚感染！挪威郵輪36船員確診...180名乘客早已下船

關鍵字：

挪威北極熊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼病逝！

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

「麥當勞女神」破尺度脫了！

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

女孩第一次征服百岳被同伴丟下

肥肉可換錢！體重現折飯店住宿

連體嬰回不去了！《驕女》仁芯徹底黑化　

「館粉」爆打開槍嫌　飛撲打臉

孕婦向錢莊借錢竟要求拍裸照　年息559%

羅友志：兄弟跟我爆館長的料　道上一句話形容他

睡衣妹公審女熊貓　反被逼關版

網爆潘瑋柏空姐妻懷孕「準備辦離婚」　唱片公司怒了

館長中3槍後仍直播　李茂生：誰是「真兇」不是法律問題

汐止警殉職1年　10年女友心碎發文

更多

最夯影音

更多
館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒
馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面