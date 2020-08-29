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老婆死4天「裸身腐爛」！他隱瞞消息「睡屍體旁邊」滿屋濃濃惡臭

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▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（取自圖／123RF）

▲戴維絲在失聯多日後，死於酗酒相關併發症。（示意圖／取自123RF，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／編譯

英國一名59歲男子隱埋愛妻死亡多日的消息，甚至在她過世之後，睡在老婆全裸腐爛的屍體旁，阻止外界幫枕邊人舉行葬禮，屋內也飄出陣陣惡臭。根據法院27日最新宣判，他被判處15個月刑期。

鏡報報導，弗農（Vernon）與妻子戴維絲（Kelly Davis）結婚3年半，但2人都有酗酒問題，而他有家暴傾向，曾手拿鐵鎚毆打她，甚至曾伸手想要把她勒死。歷經上述種種，戴維絲最終申請保護令禁止弗農聯繫她。只不過，2人之間的糾葛並沒有因此結束，弗農還曾因違反保護令被關，直到去年5月下旬才出獄，而那時保護令時效已過。

但到了去年5月底、6月初，戴維絲在失聯多日後，死於酗酒相關併發症，而弗農沒有把她過世的消息告訴別人，甚至也沒有拿任何布料遮蓋妻子遺體，就這樣繼續過活、外出購物，睡在身軀逐漸腐爛發臭的妻子身邊。直到弗農向當地商家老闆透露妻子死亡的消息，加上2名緩刑監督官數日後上門查看狀況時，這才發現屋內飄出一陣惡臭。

當時戴維絲已經身亡多日，遺體出現腐爛情形。驗屍報告顯示，她的肋骨有多處骨折，但確認是因為慢性酒精濫用併發症而死亡。

如今的弗農無家可歸，選擇住在帳篷之中。法院27日針對此案召開聽證會，弗農沒有現身，但戴維絲家屬有到場，根據最新判決，弗農被判處服刑15個月，當局同時發出逮捕令，讓相關人員能強制執行弗農服刑一事。

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